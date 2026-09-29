Este semnul biruinței lui Hristos și al iubirii Sale pentru întreaga omenire: Episcopul Veniamin de Înălțarea Sfintei Cruci

„Este semnul biruinței lui Hristos și al iubirii Sale pentru întreaga omenire”, a subliniat duminică Episcopul Veniamin al Basarabiei de Sud de Înălțarea Sfintei Cruci, sărbătorită potrivit calendarului nerevizuit.

Ierarhul a oficiat Sfânta Liturghie la Paraclisul Episcopal „Învierea Domnului” din municipiul Cahul, Rep. Moldova, unde a arătat ce înseamnă asumarea crucii și urmarea lui Hristos: „A transformat Crucea, prin Învierea Sa, din semn al osândei în semn al vieții și al biruinței”.

„În Crucea lui Hristos se descoperă iubirea lui Dumnezeu pentru lume și puterea Sa de a birui păcatul și moartea”, a spus Preasfinția Sa.

Totodată, Episcopul Basarabiei de Sud a explicat istoria instituirii sărbătorii Înălțării Sfintei Cruci în calendarul Bisericii.

„Ne aduce aminte și de faptul că Sfânta Cruce a fost recuperată și readusă la Ierusalim, fiind înălțată înaintea credincioșilor. De atunci, ziua de 14 septembrie a devenit zi de cinstire”.

„Primim har și putere de la Dumnezeu”

Preasfințitul Părinte Veniamin a subliniat că prin cruce „primim har și putere de la Dumnezeu pentru a ne izbăvi de moartea păcatului și pentru a învia împreună cu Hristos”.

„Să ne închinăm Sfintei Cruci și să-I cerem ajutor Celui Care S-a răstignit pe Cruce pentru noi, ca să ne izbăvească din moartea păcatului. Să fim mărturisitori ai Crucii, închinători și purtători ai ei în viața de zi cu zi, urmând Mântuitorului nostru Iisus Hristos”, a îndemnat Preasfinția Sa.

La Sfânta Liturghie au participat membrii ai Centrului Eparhial, precum și credincioși din municipiul Cahul.