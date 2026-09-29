Proclamarea locală a canonizării Sfintei Antonina va avea loc la Mănăstirea Tismana: Program

Proclamarea locală a canonizării Sfintei Cuvioase Antonina se va desfășura, în perioada 2-4 octombrie, la Mănăstirea Tismana, locul în care și-a petrecut anii din viața monahală.

Manifestările vor debuta vineri, 2 octombrie, cu un simpozion tematic dedicat sfintei canonizate în 2025 de Biserica Ortodoxă Română.

Intitulat „De la nevoință la sfințenie. Sfânta Cuvioasă Antonina de la Tismana și tradiția duhovnicească a Tismanei”, evenimentul va reuni invitați din domeniul teologic și academic.

Lucrările simpozionului vor continua sâmbătă, 3 octombrie, până la ora 13:00. În continuarea programului, începând cu ora 14:00, va avea loc lansarea unui volum dedicat sfintei cuvioase, în care sunt surprinse aspecte biografice și viața duhovnicească de la Mănăstirea Tismana.

În aceeași zi, de la 18:00 va fi oficiată slujba Privegherii. A doua zi, duminică, 4 octombrie, va fi săvârșită Sfânta Liturghie de la ora 09:00, culminând cu momentul proclamării locale a canonizării.

Sfânta Cuvioasă Antonina de la Tismana

S-a născut în data de 7 martie 1923, în comuna Runcu, județul Vâlcea, într-o familie cu părinți credincioși. A primit la botez numele de Ilinca.

Încă din copilărie a fost atrasă de credință, mama sa, Maria fiindu-i exemplu. S-a deprins cu obiceiul de a se ruga din Ceaslov și Psaltire.

A intrat în obștea Mănăstirii Tismana, în data de 10 iunie 1950, în ziua prăznuirii Sfinților Alexandru și Antonina, primind numele acesteia din urmă.

Își îndeplinea cu smerenie ascultările, se ruga neîncetat și povățuia cu înțelepciune pe surorile încredințate ei. A trecut la Domnul în 23 decembrie 2011, la vârsta de 88 de ani.

Sfânta Antonina de la Tismana a fost canonizată alături de alte 15 femei cu viață sfântă. Proclamarea generală a canonizării a avut loc în data de 6 februarie 2026, la Catedrala Patriarhală din București.