Binele de știut matinal: 5 știri într-un minut

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Patriarhul Daniel, la Simpozionul Internațional de Misiologie: Misiunea Bisericii este predicarea Evangheliei lui Hristos

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a transmis un mesaj, la deschiderea Simpozionului Internațional de Misiologie Ortodoxă, în care a evidențiat misiunea Bisericii în lume. Manifestarea academică are loc luni și marți la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” din Capitală.

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Preotul Nicu Moldoveanu, compozitor, dirijor și muzicolog bizantinist, a trecut la cele veșnice

Preot, profesor, compozitor, dirijor și muzicolog bizantinist, părintele Nicu Moldoveanu s-a născut în data de 20 octombrie 1940 în comuna Brătianu, astăzi Scânteia, din județul Ialomița, într-o familie cu 11 copii. Din copilărie a deprins abecedarul credinței și tot de mic a descoperit pasiunea pentru cântarea la strană, de care nu s-a mai despărțit niciodată.

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Biserica Schitul Maicilor, salvată de la demolare în comunism, a aniversat trei secole de la sfințire

Biserica Schitul Maicilor din București, salvată în comunism prin translare, aniversează în această perioadă trei secole de la sfințire. Cu acest prilej, Sfânta Liturghie din Duminica a 18-a după Rusalii a fost oficiată de Arhim. Policarp Chițulescu, consilier patriarhal și director al Bibliotecii Sfântului Sinod, delegatul Preafericitului Părinte Patriarh Daniel.

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Comunitățile sătmărene au celebrat în mod special Ziua Satului Românesc

În perioada 26–27 septembrie 2026, în preajma Zilei Satului Românesc, s-a desfășurat o nouă ediție a evenimentului cultural „Satele Unite ale Sătmarului”. Manifestarea a fost inițiată de Adrian Felician Cozma, vicepreședinte al Camerei Deputaților, și organizată cu binecuvântarea Preasfințitului Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului.

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PS Ioan Casian a reprezentat ierarhii ortodocși din Canada la Conferința Episcopilor Catolici din această țară

Conferința Episcopilor Ortodocși din Canada (CCOB) l-a delegat pe Preasfințitul Părinte Ioan Casian, Episcopul Ortodox Român al Canadei, să reprezinte această entitate ca observator la Adunarea Plenară a Conferinței Episcopilor Catolici din Canada, care s-a desfășurat în perioada 21–25 septembrie 2026.

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