Aproape 1.700 de studenți se pregătesc să înceapă un nou an universitar la Facultatea de Teologie din București

Aproape 1.700 de studenți, masteranzi și doctoranzi se pregătesc să înceapă joi un nou an universitar la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” din București, cât și la extensiile acesteia de la Roma și Chișinău.

Potrivit programului transmis de instituția de învățământ teologic, evenimentul va începe de la ora 08:30 cu slujba Utreniei și Sfânta Liturghie oficiată de Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop vicar patriarhal, la Biserica „Sfânta Ecaterina” – Paraclis universitar.

În continuare va avea loc cursul festiv susținut în Amfiteatrul „Ioan G. Coman” al facultății.

„Să fiți oameni cu întrebări”

Într-un comunicat transmis redacției, părintele decan Cosmin Pricop îi îndeamnă pe studenți să nu se teamă de întrebări, ci să le transforme într-un mod de a cunoaște credința.

„Ați venit, probabil, cu multe întrebări, și acesta este cel mai bun început. O facultate de teologie nu este locul în care întrebările se opresc, ci locul în care învățăm să le adresăm cât mai bine”.

„Apostolul Pavel scrie: Toate să le încercați; țineți ce este bine (1 Tesaloniceni 5, 21). Ce înțelegem de aici? Critica nu este dușmanul credinței; dușmanul ei este frica de întrebări. Într-o vreme în care răspunsurile se generează în câteva secunde, teologul trebuie să fie un om care verifică, nu unul care repetă”, spune preotul.

Referindu-se la specificul facultății, părintele decan arată că aceasta îmbină rigorile academice cu asumarea față de credință: „Locul teologiei în universitate nu este un privilegiu, ci o responsabilitate”.

Totodată, părinte Cosmin Pricop amintește, în contextul Anului comemorativ 2026, perseverența de care au dat dovadă Sfintele Femei mironosițe în fața încercărilor: „Întrebarea nu le-a oprit din drum, iar ele au fost cele dintâi care au auzit vestea Învierii. Asta vă doresc și vouă: să fiți oameni cu întrebări, care nu se opresc din drum din cauza lor”.

Ce spun viitorii absolvenți

Experiența anilor de studii este cea care reflectă aceste îndemnuri. Pentru studenții care se pregătesc de absolvire, parcursul academic a fost nu doar despre acumulare de noi cunoștințe, ci și o chemare.

Mihai Alex Matei, student în anul al-4-lea la secția Teologie Pastorală, a declarat pentru Agenția de Știri Basilica de ce a ales să studieze teologia: „Chemarea a fost de la Hristos și cred că acesta este singurul drum pe care aș putea să pășesc cu tot sufletul mereu”.

„În toți cei patru ani de facultate am învățat că fără rugăciune nu poți izbuti. Importante au fost prieteniile pe care le-am legat cu colegii, interacțiunea cu părinții profesori și implicarea ca voluntar”, a spus viitorul absolvent.

Tânărul i-a îndemnat pe noii studenți să privească experiența ca o chemare pe care să o trăiască alături de colegi: „Acest parcurs al vostru să fie îndreptat spre Dumnezeu și plin de împliniri! Bucurați-vă din plin de orice moment, încercați să fiți deschiși, iubitori și mereu fericiți”.

Anul universitar 2026-2027 cuprinde nouă luni de activitate didactică, inclusiv cele două sesiuni de examene din ianuarie-februarie și iunie.