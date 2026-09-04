Sfântul Antim al Nicomidiei a fost cinstit la Galați: În drumul muceniciei a practicat filantropia

Sfântul Antim al Nicomidiei a fost cinstit joi la Galați. Înaltpreasfințitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, a evidențiat iubirea jertfelnică a sfântului: „În drumul muceniciei a practicat filantropia”.

Numeroși credincioși ai Parohiei „Sfântul Sfințit Mucenic Antim și Sfintele Femei Mironosițe” au participat la slujbă, printre care s-au numărat și copii.

Ierarhul a vorbit despre viața Sfântului Sfințit Mucenic Antim, Episcopul Nicomidiei, martirizat în anul 303, precum și despre legătura dintre cele două hramuri ale bisericii gălățene: cel dedicat Sfântului Antim și cel al Sfintelor Femei Mironosițe.

După Sfânta Liturghie, 20 de elevi de la Școala Gimnazială nr. 38 „Grigore Moisil” din Galați au primit din partea ierarhului ghiozdane cu rechizite școlare și alte daruri.

Acțiunea face parte din programul eparhial „Hristos în școală”, prin care 3.300 de elevi din județele Galați și Brăila, proveniți din familii cu posibilități materiale reduse, primesc înainte de începerea noului an școlar ghiozdane complet echipate.

Scurt istoric

Parohia „Sfântul Sfințit Mucenic Antim și Sfintele Femei Mironosițe” a fost înființată în 21 septembrie 1990.

Locul bisericii a fost sfințit în 1 iunie 1991 de Înaltpreasfințitul Părinte Casian, pe atunci Arhiereu vicar al Episcopiei Dunării de Jos.

În 1994, lăcașul de cult a primit și al doilea hram, dedicat Sfintelor Femei Mironosițe, iar pictura bisericii a fost sfințită în anul 2011.