Arhiepiscopia Dunării de Jos oferă 3.300 de ghiozdane cu rechizite la începutul noului an școlar

Arhiepiscopia Dunării de Jos sprijină elevii care provin din medii defavorizate prin oferirea a 3.300 de ghiozdane cu rechizite, pentru noul an școlar.

Programul „Hristos în școală” a debutat la finalul săptămânii trecute și se desfășoară în toate cele opt protoierii din eparhie.

Ghiozdanele cu caiete, penare echipate, blocuri de desen, acuarele și instrumente de scris sunt oferite copiilor la finalul Sfintei Liturghii.

Cea mai recentă activitate din cadrul campaniei a avut loc luni, în Protoieria Brăila, unde au fost distribuite 691 de ghiozdane cu rechizite parohiilor din subordine.

„Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Casian și anul acesta se desfășoară acțiunea filantropică Hristos în școală, o inițiativă prin care Biserica vine în sprijinul copiilor proveniți din familii cu posibilități materiale reduse. Acest gest nu înseamnă doar rechizite și obiecte folositoare la școală, ci și un mesaj de încurajare, de solidaritate și de grijă pentru fiecare copil”, a declarat protopopul de Brăila, părintele Nicușor Sandu, pentru Trinitas TV.

În zilele următoare, alte protoierii şi parohii din Eparhia Dunării de Jos vor oferi copiilor ghiozdanele echipate cu cele necesare pentru cursuri.