Așezământul pentru copii al Parohiei Cornești din județul Cluj a fost inaugurat: Este un adevărat cămin al speranței

„Acest așezământ nu este doar o clădire, ci un adevărat cămin al speranței”, a spus părintele paroh Dănuț-Gheorghe Pintea, la inaugurarea Așezământului pentru copii „Sfânta Sofia și fiicele sale: Pistis, Elpis și Agapis” al Parohiei Cornești din județul Cluj.

Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, a binecuvântat marți noul așezământ social, ce va oferi sprijin educațional, spiritual și social pentru 25 de copii proveniți din familii aflate în dificultate.

În biserica parohială cu hramurile „Adormirea Maicii Domnului” şi „Naşterea Sfântului Proroc Ioan Botezătorul”, Înaltpreasfințitul Părinte Andrei a oficiat Sfânta Liturghie, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi.

După citirea pericopei evanghelice, Mitropolitul a vorbit despre rolul duhovnicesc și social al femeii creștine, pornind de la îndemnul apostolic: „Podoaba lor nu e cea din afară…, ci e omul cel tainic al inimii, întru nestricăcioasa podoabă a duhului blând și liniștit” (I Petru 3, 3-4).

Înaltpreasfinția Sa a evidențiat implicarea femeilor credincioase în viața comunității, oferind ca exemplu sprijinul oferit la construirea așezământului pentru copii.

Pentru cei 42 de ani de slujire preoțească, Înaltpreasfințitul Părinte Andrei i-a oferit părintelui Dănuț-Gheorghe Pintea Ordinul „Sfântul Ierarh Pahomie de la Gledin” pentru clerici, în semn de recunoștință pentru devotamentul și implicarea sa în construirea Așezământului pentru copii „Sfânta Sofia și fiicele sale: Pistis, Elpis și Agapis”.

Foto credit: Mitropolia Clujului / Darius Echim