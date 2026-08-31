Hram la Mănăstirea Cormaia: Mitropolitul Andrei a sfințit noua clopotniță a așezământului

Mitropolitul Andrei al Clujului, Maramureșului și Sălajului a sfințit sâmbătă noua clopotniță a Mănăstirii Cormaia din județul Bistrița-Năsăud, cu ocazia hramului Tăierii Capului Sfântului Proroc Ioan Botezătorul.

Pornind de la mărturia vieții Înaintemergătorului Domnului, Mitropolitul Andrei a subliniat că mărturisirea adevărului presupune curaj și jertfă, arătând că adevărul este incomod pentru o conștiință apăsată de păcat. De asemenea, a evidențiat trei dintre marile virtuți ale Sfântului Ioan Botezătorul, pe care l-a prezentat drept înger, apostol și mucenic.

La finalul Sfintei Liturghii, Înaltpreasfințitul Părinte Andrei a oferit mai multe distincții unor binefăcători care au sprijinit, de-a lungul timpului, dezvoltarea așezământului.

Mănăstirea Cormaia, reînființată pe o veche vatră monahală

Mănăstirea Cormaia a fost reînființată în anul 1994, pe o veche vatră monahală, cu binecuvântarea vrednicului de pomenire Mitropolit Bartolomeu Anania. De-a lungul ultimelor decenii, așezământul s-a dezvoltat continuu, devenind unul dintre cele mai cunoscute centre monahale din Țara Năsăudului.

În incinta mănăstirii se află biserica de zid cu hramul „Tăierea Capului Sfântului Proroc Ioan Botezătorul”, sfințită în anul 2016, precum și o bisericuță de lemn ridicată în prima jumătate a secolului al XVII-lea de călugări veniți de la mănăstirile Neamț și Putna.

Lăcașul de cult păstrează icoane valoroase semnate de pictorul Tudor Zugravu și reprezintă unul dintre cele mai importante monumente de patrimoniu ale zonei.

Foto credit: Facebook / Mitropolia Maramureșului, Clujului și Sălajului