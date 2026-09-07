Aniversări și comemorări

PS Samuel Bistrițeanul împlinește un an de când a fost hirotonit arhiereu

Mihail Pătrășcanu
Foto creditBASILICA
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Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, împlinește luni un an de când a fost hirotonit arhiereu la Catedrala mitropolitană din Cluj-Napoca.

Ierarhul s-a născut în data de 25 decembrie 1963, în comuna Ciuruleasa, județul Alba, din părinții George și Zorița Cristea, primind la botez numele Ioan.

A urmat școala gimnazială în localitatea natală, apoi Liceul „Horea, Cloșca și Crișan” din Abrud (1978–1980). În perioada 1980–1985 a fost elev al Seminarului Teologic Ortodox din Cluj-Napoca.

Studii universitare și intrarea în monahsim

După efectuarea stagiului militar obligatoriu la Beiuș, județul Bihor (1985–1986), a urmat cursurile Institutului Teologic de Grad Universitar din Sibiu, unde a obținut, în anul 1990, licența în Teologie Ortodoxă, cu lucrarea „Problema intercomuniunii și implicațiile ei canonice”, susținută la Drept Bisericesc, sub îndrumarea profesorului Ioan Floca.

În perioada 1995–1996 a urmat un curs de limba germană în Elveția, la Theologische Hochschule in der Benediktinerabtei Einsiedeln.

A fost hirotonit diacon celibatar în 5 august 1990 și preot o zi mai târziu, pe seama Catedralei Episcopale din Alba Iulia. În data de 3 noiembrie 1996 a fost tuns în monahism la Catedrala Episcopală din Alba Iulia, primind numele Samuel. Naș de călugărie i-a fost ieromonahul Rafail Noica.

Activitatea administrativă

Între anii 1990–2012 a fost eclesiarh al Catedralei Arhiepiscopale din Alba Iulia și profesor la Seminarul Teologic Ortodox din Alba Iulia (1991–2012). Între anii 1997–2000 a fost exarh al mănăstirilor din Eparhia Alba Iuliei, iar în perioada 2012–2013 a fost duhovnic la Mănăstirea „Sfânta Elisabeta” din Cluj-Napoca.

Preasfinția Sa a fost profesor și duhovnic la Colegiul Ortodox „Mitropolitul Nicolae Colan” din Cluj-Napoca, iar din anul 2015 este președinte al Consistoriului Monahal Mitropolitan al Mitropoliei Clujului, Maramureșului și Sălajului.

A fost ales Episcop vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, cu titulatura de Bistrițeanul, de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, în data de 2 iulie 2025.

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