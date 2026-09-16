Seminarul Teologic din Buzău a împlinit 190 de ani: Ne angajăm să continuăm să pregătim slujitori ai Bisericii

Seminarul Teologic „Chesarie Episcopul” din Buzău a aniversat marți 190 de ani de la înființare. „Ne angajăm să continuăm să pregătim slujitori ai Bisericii și oameni buni, responsabili și loiali”, a transmis pr. Cristian Dima, directorul instituției de învățământ, pentru Agenția de știri Basilica.

Programul a început cu slujba de Tedeum și a continuat în prima clădire istorică a școlii teologice.

La manifestare au participat Arhiepiscopul Ciprian al Buzăului și Vrancei, Sorin Ion, secretar de stat în cadrul Ministerului Educaţiei și Cercetării, Romeo Moşoiu, consilier al Ministrului Educaţiei, Cătălin Pîslaru, inspector general pentru disciplina Religie, și reprezentanți ai autorităților locale.

Cu prilejul împlinirii a 190 de ani de la înființare, Seminarul Teologic „Chesarie Episcopul” a primit Placheta și Diploma aniversară „Spiru Haret” din partea Ministerului Educației și Cercetării. Părintele director a descris distincția drept un reper pentru continuarea misiunii educaționale a instituției.

„Dincolo de bucuria și onoarea care sunt firești, pentru noi reprezintă, simbolic vorbind, un prețios „semn de carte”, venit ca dar pentru comunitatea școlară și pentru Biserica locală, înainte de noul capitol din povestea de învățătură și formare ce se scrie aici de aproape două secole”.

190 de ani de educație teologică

Instituția de învățământ cuprinde clase de liceu cu specializarea Teologie Ortodoxă, clase de nivel primar în alternativa educațională Step by Step și două grădinițe, cu program normal și prelungit.

„Cu toate că se spune uneori că suntem o școală mică, purtăm pe umeri, în cuget și în inimă o istorie și o amploare educațională invers proporționale, care ne situează în avanposturile învățământului teologic preuniversitar românesc și care, totodată, ne onorează și ne responsabilizează”, a subliniat părintele Cristian Dima.

Directorul Seminarului a mulțumit Arhiepiscopiei Buzăului și Vrancei, Ministerului Educației și Cercetării, autorităților locale și tuturor celor care sprijină activitatea instituției.

„Primim această distincție prin prisma roadelor acestei conlucrări, pentru parcursul academic și profesional al absolvenților noștri care ne fac mândri și pentru contribuția pe care Seminarul Teologic buzoian continuă să o aducă în împlinirea misiunii învățătorești a Bisericii Ortodoxe Române”.

Seminarul Teologic Ortodox „Chesarie Episcopul” din Buzău este una dintre cele mai vechi instituții de învățământ teologic din țară. A fost înființat în anul 1836, fiind prima școală medie din municipiu.