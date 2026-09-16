Hramul Bisericii „Sfânta Sofia” Floreasca: Credincioșii se vor putea închina la moaștele Sf. Irodion de la Lainici

Biserica „Sfânta Sofia” Floreasca din București își sărbătorește joi hramul. Credincioșii care vor participa la slujbe se vor putea închina la un fragment din moaștele Sfântului Cuvios Irodion de la Lainici.

Programul liturgic începe miercuri, la ora 17:00, cu Vecernia, urmată de Litie, Acatistul Sfintei Mucenițe Sofia și al fiicelor sale și Taina Sfântului Maslu. Joi, în ziua hramului, slujbele vor începe la ora 08:30, cu Utrenia, urmată de Sfânta Liturghie și de Parastasul pentru ctitorii bisericii și pentru cei adormiți.

Părintele paroh Eduard Valentin Toader i-a invitat pe credincioși să participe la slujbele organizate cu prilejul sărbătorii.

„Vă așteptăm cu drag la biserica noastră, monument istoric din secolul al 19-lea, un lăcaș de cult, am putea spune, pe cât de micuț, pe atât de frumos, o bijuterie a Bucureștiului”, a spus părintele paroh pentru Trinitas TV.

O biserică de tradiție brâncovenească

Potrivit parohiei, primele izvoare care atestă existența unei biserici în vechiul sat Florești datează din 1635. Actualul lăcaș de zid este atestat în anul 1738, însă unele indicii susțin posibilitatea unei datări mai vechi, din vremea Sfântului Constantin Brâncoveanu.

Printre acestea se numără o candelă de argint păstrată la Muzeul Național de Artă al României, inscripționată cu numele lui Istratie Florescu și datată de specialiști în jurul anului 1708. Istratie Florescu, văr al Sfântului Constantin Brâncoveanu, este considerat primul posibil ctitor al bisericii.

Lăcașul de cult a rămas părăsit aproape un secol și a ajuns într-o stare avansată de degradare. Restaurarea din perioada 1926-1932 a fost posibilă prin sprijinul lui G.U. Negropontes, care a finanțat lucrările și a donat terenul din jurul bisericii. În semn de recunoștință, lăcașul de cult a primit hramul „Sfânta Sofia”, după numele soției sale, Sofia Negropontes.

Parohia „Sfânta Sofia” a fost înființată în anul 1938. Ulterior, biserica a trecut prin mai multe lucrări de restaurare, inclusiv în perioada 2012-2015, când au fost consolidate structura, pictura și vitraliile, a fost refăcut acoperișul și au fost amenajate spațiile din jurul lăcașului.

Biserica este monument istoric și păstrează un fragment din moaștele Sfântului Cuvios Irodion de la Lainici. Lăcașul de cult se află la adresa Calea Floreasca nr. 216, Sector 1, București.