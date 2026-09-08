Ministerul Educației oferă rechizite școlare gratuite pentru elevii din medii vulnerabile: Până când se depun cererile

Elevii din medii vulnerabile înscriși în învățământul de stat pot primi rechizite școlare gratuite din partea Ministerului Educației și Cercetării. Potrivit Edupedu.ro, cererile pentru acest sprijin pot fi depuse la unitatea de învățământ până vineri.

Rechizitele sunt acordate copiilor înscriși la cursuri de zi în învățământul primar și gimnazial, care provin din familii al căror venit mediu net realizat în luna iulie pe membru nu depășește 50% din salariul minim brut pe țară.

Pentru anul școlar 2026-2027, pragul de venit este de 2.162,50 lei pentru fiecare membru al familiei, calculat în raport cu salariul minim brut de 4.325 de lei.

Cererea trebuie însoțită de documentele care dovedesc veniturile nete ale tuturor membrilor familiei pentru luna iulie 2026. Dosarul poate cuprinde, după caz, copii ale actelor de identitate și certificatelor de naștere, adeverințe de venit, documente privind pensii, șomaj sau pensie alimentară și declarații pe propria răspundere pentru persoanele fără venituri.

Potrivit Ordonanței Guvernului nr. 33/2001, solicitările se înregistrează în termen de cinci zile de la începerea anului școlar. În următoarele 15 zile, directorii unităților de învățământ stabilesc lista beneficiarilor și o transmit inspectoratelor școlare.

Rechizitele sunt repartizate școlilor prin inspectoratele județene și Inspectoratul Școlar al Municipiului București. Potrivit legislației, distribuirea către beneficiari trebuie finalizată până în 1 octombrie.

În anul școlar 2023-2024, valoarea unui pachet a fost de 65 de lei pentru învățământul primar și de 75 de lei pentru cel gimnazial. Până la publicarea informațiilor prezentate de Edupedu.ro, Ministerul Educației nu anunțase o modificare a acestor valori pentru anul școlar 2026-2027.