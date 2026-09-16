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Cruce monumentală închinată Eroilor Neamului în localitatea ieșeană Alexandru cel Bun

Ștefana Totorcea
Foto creditDoxologia.ro
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Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, a sfințit luni, de sărbătoarea Înălțării Sfintei Cruci, o cruce monumentală de 14 metri înălțime, construită la Alexandru cel Bun, comuna Vlădeni, județul Iași.

Monumentul a fost construit de comunitatea Parohiei „Sfântul Ierarh Spiridon” și „Sfinții Împărați Constantin și Elena” din Alexandru cel Bun ca omagiu pentru eroii români. Cu acest prilej, a fost oficiat și un parastas pentru eroii fii ai satului care și-au jertfit viața pentru credință, libertate și apărarea patriei.

Preasfințitul Părinte Nichifor a apreciat inițiativa, subliniind că Sfânta Cruce este deopotrivă semn al biruinței lui Hristos și mărturie a recunoștinței față de înaintașii care și-au dat viața pentru libertatea și demnitatea poporului român.

Ierarhul i-a îndemnat pe credincioși să păstreze memoria eroilor și să transmită generațiilor tinere respectul față de jertfa acestora.

Diplome și distincții

PS Nichifor Botoșăneanul a sfințit marți o cruce monumentală instalată la Alexandru cel Bun, com. Vlădeni, jud. Iași. Sursa foto: Doxologia.ro

Părintele paroh Ioan Amarandei, inițiatorul construirii crucii, a mulțumit Preasfințitului Părinte Nichifor, soborului de slujitori, autorităților locale și tuturor locuitorilor care au oferit sprijin financiar și material, timp și muncă voluntară pentru împlinirea acestei lucrări.

La eveniment a participat col. (r) Cezar Cobuz, președintele Asociației Naționale Cultul Eroilor „Regina Maria” – Filiala Județeană Iași, care a oferit diplome de mulțumire celor implicați în realizarea monumentului.

Cei implicați au primit și distincții de vrednicie acordate de Înaltpreasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei.

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