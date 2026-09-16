Centrul maternal al Misiunii Diaconia, aniversare de 15 ani: Aproape 240 de mame cu copii au fost sprijinite

Centrul Maternal „În brațele mamei” al Misiunii Sociale „Diaconia” din Republica Moldova a aniversat miercuri 15 ani de activitate. În această perioadă, 238 de cupluri mamă-copil au beneficiat de găzduire, asistență și sprijin pentru depășirea situațiilor de criză.

Persoanele care ajung în cadrul unității de asistență se confruntă cu probleme precum lipsa unei locuințe, dificultăți financiare, relații abuzive, conflicte familiale sau absența unei rețele de sprijin.

În funcție de nevoile fiecărei familii, echipa oferă asistență socială și sprijin pentru găsirea unor soluții care să permită continuarea vieții împreună.

„În această perioadă, echipa Centrului Maternal a fost alături de mame și copii – să asculte, să sprijine, să protejeze și să încurajeze”, a transmis Mihaela Belei, coordonatoarea Departamentului Familie-Copil.

Reprezentanta centrului a evidențiat dimensiunea duhovnicească a misiunii instituției: „Fecioara Maria fiind ocrotitoarea Centrului și a maternității. Ea ne călăuzește și ne amintește zi de zi de dragostea nemărginită a unei mame pentru pruncul său și de puterea de a iubi, a proteja și a merge înainte chiar și atunci când drumul este greu”.

De la criză la independență

Intervenția specialiștilor urmărește nu doar rezolvarea dificultăților imediate, ci și pregătirea mamelor pentru o viață independentă.

Acestea pot primi sprijin pentru înscrierea copiilor la creșă sau grădiniță, formare profesională, identificarea unui loc de muncă și, atunci când este posibil, refacerea legăturilor cu familia extinsă.

Obiectivul principal este păstrarea relației dintre mamă și copil și crearea condițiilor pentru ca familia să poată părăsi centrul cu resursele necesare continuării vieții în comunitate.

Potrivit datelor unității de asistență, în 2025, 25 de cupluri mamă-copil au beneficiat de serviciile Centrului Maternal al Misiunii Sociale „Diaconia”.

15 ani de activitate, marcați prin dialog

Aniversarea a fost marcată printr-o Zi a Ușilor Deschise, la care au participat reprezentanți ai Ministerului Muncii și Protecției Sociale din Republica Moldova, ai Agențiilor Teritoriale de Asistență Socială, ai altor centre maternale și ai organizațiilor implicate în protecția femeilor.

Manifestarea a oferit cadrul pentru schimb de experiență și discuții despre metodele de intervenție și provocările întâlnite în sprijinirea mamelor aflate în situații dificile.

„Privind în urmă, vedem mai mult decât cifre: copii care au crescut în siguranță, mame care și-au recâștigat încrederea, familii care au reușit să o ia de la capăt și femei care au plecat din Centru cu mai multă încredere și siguranță”, a mai spus Mihaela Belei.

Centrul Maternal „În brațele mamei” este primul serviciu maternal privat și acreditat din Republica Moldova, fiind dezvoltat și administrat de Misiunea Socială „Diaconia”, departamentul social al Mitropoliei Basarabiei și membră a Federației Filantropia a Patriarhiei Române.