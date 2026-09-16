PS Maxim Danubianul: Este important să învățăm să ne sprijinim pe Cruce

„Există posibilitatea ca cel din dreapta mea sau din stânga mea să aibă o cruce enorm mai grea decât o am eu, dar să nu-și exprime niciodată suferința, ci ducându-și cu demnitate și cu bucurie această cruce a lui”, a spus Preasfințitul Părinte Maxim Danubianul, Arhiereu vicar al Episcopiei Italiei luni, de sărbătoarea „Înălțării Sfintei Cruci”.

„De aceea, este important să învățăm să ne sprijinim în acel moment al vieții noastre pe Cruce. Pentru că, în momentul în care ne este greu, vine El, Domnul nostru Iisus Hristos, și pune umărul la crucea noastră.”

Ierarhul i-a asigurat pe credincioși că, în momentul în care Îi vor cere Domnului ajutorul, Mântuitorul Iisus Hristos va veni să-i sprijine cu iubirea Sa.

Exercițiu de imaginație

De asemenea, Preasfințitul Părinte Maxim Danubianul le-a propus credincioșilor un exercițiu de imaginație:

Oare eu m-aș putea răstigni pentru un frate de-al meu?

„Dacă cred că doar despre mine este vorba și doar eu trebuie să primesc iubire și doar eu am nevoie, trăiesc cel mai greu”, a spus ierarhul.

„E un fel de egoism și nu reușim să creștem duhovnicește, nu reușim să mergem mai departe, nu reușim să ne întâlnim cu Hristos. Drumul se blochează și nu ni-l blochează Hristos, ne blocăm noi înșine. Noi înșine devenim dușmanii noștri.”

Să dăm mai departe iubirea primită

De aceea, pe lângă îndemnul adresat credincioșilor să ceară iubirea milostivă a lui Dumnezeu, părintele arhiereu vicar le-a mai adresat un sfat: din iubirea milostivă primită de la Domnul să dea mai departe și altora.

„Să căutăm această iubire milostivă a lui Dumnezeu. S-o căutăm și s-o dăruim mai departe celor care sunt în nevoie”, a spus Preasfinția Sa.

„Iubirea se poate oferi făcând o rugăciune pentru cel ce se află în suferință, stând de vorbă cu cel care are suferințe, cel care este necăjit, făcând un pic de voluntariat: Am două ore libere, o dată pe săptămână. Merg să fac un voluntariat. Ia să merg la un spital sau la un cămin de bătrâni în care au nevoie de ajutorul meu.”

Această jertfă personală va aduce o schimbare în viața noastră, a explicat ierarhul.

„Altfel devin, altfel mă transform și altfel mă apropii de Hristos. Pentru că iubirea pe care o primesc eu, la rândul meu, o dau mai departe celui care are nevoie și o ofer cu bucurie”, a încheiat Preasfințitul Părinte Maxim Danubianul.

Arhiereul vicar al Episcopiei Italiei a slujit luni la hramul Paraclisului Episcopal „Înălțarea Sfintei Cruci” din Torino, Italia.