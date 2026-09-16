Episcopia Irlandei și Islandei organizează Congresul Nepsis: „Mai poate fi tânărul creștin de azi un simplu spectator?”

Tinerii din Episcopia Irlandei și Islandei sunt invitați să participe la Congresul Nepsis, care va avea loc la Parohia „Buna Vestire și Duminica Sfinților Români” din Dublin, Irlanda, în perioada 25-27 septembrie. Tema întâlnirii din acest an este „Mai poate fi tânărul creștin de azi un simplu spectator?”.

Congresul se adresează tinerilor cu vârsta de peste 14 ani, precum și membrilor, voluntarilor și coordonatorilor filialelor Nepsis din cadrul Episcopiei Irlandei și Islandei.

Invitatul din acest an este părintele Ciprian Negreanu, preot al studenților din Cluj-Napoca, care va susține conferințele congresului și va dialoga cu participanții pe teme legate de misiunea tinerilor în Biserică și în societatea contemporană.

Înscrierea la congres se face pe baza completării unui formular online, iar organizatorii au stabilit o taxă de participare de 15 euro.