Sf. Iosif cel Nou de la Partoș nu încetează până astăzi să facă minuni, spune PS Lucian

„După 3 ani în care a făcut multe minuni, a stins și un incendiu în cetatea Timișoarei cu rugăciunile sale, a vindecat mulți bolnavi, după păstorirea sa, Sfântul Iosif nu încetează până astăzi să facă minuni”, a spus Preasfințitul Părinte Lucian marți, la Biserica „Sfântul Ierarh Iosif cel Nou de la Partoș” din incinta Centrului Eparhial din Caransebeș.

Ierarhul a relatat viața și lucrarea Sfântului Iosif cel Nou de la Partoș, subliniind că acesta rămâne un ocrotitor al Banatului și un model de rugăciune și nevoință pentru clerici și credincioși.

„A făcut minuni în viață, dar și după mutarea sa la Domnul, ajutându-i pe cei care i s-au rugat cu credință. El rămâne un model de rugăciune, de asceză și de viețuire duhovnicească pentru noi toți”, a spus Episcopul Caransebeșului.

În contextul Anului omagial al pastorației familiei creștine, Preasfințitul Părinte Lucian a continuat proiectul eparhial dedicat susținerii familiilor care promovează valorile creștine, oferind diplome de recunoștință, sprijin financiar și daruri pentru două familii din parohie.

Biserica „Sfântul Ierarh Iosif cel Nou de la Partoș”

Sărbătoarea a coincis cu împlinirea a 50 de ani de la punerea pietrei de temelie a lăcașului și a 20 de ani de la înființarea parohiei.

Lăcașul de cult a fost construit între anii 1976 și 1979, în timpul Mitropolitului Nicolae Corneanu, fiind conceput inițial ca laborator de liturgică pentru elevii Seminarului Teologic din Caransebeș.

Biserica a fost sfințită la 26 septembrie 1980 de Preasfințitul Episcop vicar Timotei Lugojanul, iar din anul 2006 funcționează ca biserică parohială, deservind credincioșii din centrul municipiului Caransebeș.