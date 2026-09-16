Studiu național: Părinții se tem de sedentarism, dar văd tehnologia ca sprijin pentru dezvoltarea copiilor

Un studiu național arată că părinții din România se tem de sedentarismul asociat utilizării excesive a tehnologiei, dar îi recunosc și potențialul de sprijin pentru educația, sănătatea și orientarea viitoare a copiilor, informează Agerpres.

Potrivit cercetării realizate de D&D Research, 29% dintre respondenți se tem că utilizarea excesivă a tehnologiei favorizează sedentarismul, același procent fiind preocupat de interacțiunile online necontrolate. Alte 28% dintre persoanele chestionate se tem de izolarea copiilor de realitate.

În același timp, părinții recunosc potențialul pozitiv al tehnologiei și își doresc ca aceasta să fie folosită ca resursă pentru educație, sănătate și orientarea copiilor. Astfel, 41% dintre respondenți indică educația, 31% sănătatea fizică, 30% sănătatea mintală, iar 25% orientarea vocațională.

Aproximativ 45% dintre persoanele chestionate sunt preocupate de educația și viitorul copiilor, iar peste 32% de sănătatea lor în contextul dezvoltării tehnologice.

„Dincolo de gestionarea tehnologiei, cercetarea conturează astfel o preocupare mai amplă a familiilor pentru crearea de oportunități prin care să descopere și să dezvolte potențialul celor mici pentru un viitor din care tehnologia nu mai poate să lipsească”, se arată în concluzia studiului.

Programe pentru sprijinirea potențialului copiilor

Totodată, 81% dintre părinții chestionați consideră că marile companii private din România ar trebui să dezvolte programe pentru sprijinirea talentelor și potențialului copiilor.

Domeniile în care astfel de organizații ar putea avea cel mai mare impact sunt educația, indicată de 53% dintre respondenți, sănătatea fizică și mintală, cu 39%, și orientarea copiilor pentru viitor, cu 38%. Când vine vorba despre viitor, descoperirea potențialului și ghidarea vocațională reprezintă principala prioritate pentru 51% dintre părinți.

Studiul a fost realizat printr-o anchetă sociologică față în față, pe un eșantion național de 1.073 de părinți cu copii între 0 și 18 ani. Marja de eroare este de maximum ±3%, la un nivel de încredere de 95%.