Arhiepiscopul Buzăului și Vrancei își cinstește ocrotitorul spiritual

Înaltpreasfințitul Părinte Ciprian, Arhiepiscopul Buzăului și Vrancei, îl cinstește duminică pe Sfântul Ciprian al Cartaginei, ocrotitorul său spiritual.

Sfântul Sfințit Mucenic Ciprian, Episcopul Cartaginei, s-a născut în jurul anului 210 într-o familie păgână înstărită și s-a convertit la creștinism în anul 245. A devenit episcop al Cartaginei în 249, remarcându-se prin grija pentru disciplina bisericească, reintegrarea celor căzuți din credință și ajutorarea celor aflați în suferință.

În timpul persecuției împăratului Valerian a fost exilat, apoi condamnat la moarte și executat prin sabie la 14 septembrie 258. Este considerat unul dintre marii Părinți ai Bisericii și un important teolog al eclesiologiei creștine.

Biografia ierarhului

Arhiepiscopul Ciprian s-a născut în 19 aprilie 1965, în satul Suhuleț, județul Iași, primind la botez numele Cezar. Școala primară a urmat-o în satul natal, iar gimnaziul în comuna Ciocârlia de Jos, județul Constanța. A continuat cu treapta I la Liceul de filologie-istorie „Mihai Eminescu” din Constanța și apoi cu Seminarul Teologic din Buzău (1982–1987).

Între 1988 și 1992 a studiat la Institutul Teologic, respectiv la Facultatea de Teologie din București, unde a absolvit ca șef de promoție. În paralel, timp de un an, a urmat și cursurile Secției de Muzică Bizantină din cadrul Academiei de Muzică din București.

În februarie 1992 a intrat în obștea Mănăstirii Crasna, județul Prahova. La 13 septembrie 1992 a fost tuns în monahism cu numele Ciprian, iar a doua zi a fost hirotonit ierodiacon de Episcopul vicar patriarhal Nifon Mihăiță. Între 1992 și 1998 a urmat studii doctorale la Facultatea de Teologie din Tesalonic, Grecia, secția istorică.

În perioada octombrie 1998 – mai 1999 și-a continuat cercetările doctorale la Institutul Ecumenic „San Nicola” din Bari, Italia, specializarea Bizantinologie. Revenit în țară, a activat ca inspector eparhial în cadrul Administrației Patriarhale, apoi ca și consilier patriarhal la Sectorul „Biserica și Societatea”.

Slujirea preoțească și arhierească

În data de 21 mai 2000 a fost hirotonit ieromonah de Arhiepiscopul Hristodulos al Atenei și a toată Elada și a primit rangul de protosinghel, iar în 7 aprilie 2002 a fost ridicat la rangul de arhimandrit și i s-a acordat distincția Crucea Patriarhală.

La recomandarea Patriarhului Teoctist Arăpașu, Sfântul Sinod l-a ales în 2 iulie 2002 Episcop vicar patriarhal, cu titlul „Câmpineanul”.

Înaltpreasfinția Sa a fost hirotonit arhiereu în data de 22 septembrie 2002, în Biserica „Sfântul Spiridon-Nou” din București, prin mâinile unui sobor de ierarhi români și greci, în frunte cu Patriarhul Teoctist.

Funcții în Administrația Patriarhală

În data de 23 septembrie 2002 i-au fost încredințate spre coordonare sectoarele Relații externe bisericești, Învățământ teologic și Biserica și societatea. Între 2009 și 2013 a îndeplinit funcția de secretar al Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române.

De asemenea, a fost membru al Conferinței Panortodoxe Presinodale și al Comisiei Interortodoxe pentru pregătirea Sfântului și Marelui Sinod Panortodox (2008–2012).

În perioada 20–27 septembrie 2010 a reprezentat Biserica Ortodoxă Română, împreună cu profesorul arhid. Ioan Ică jr., la cea de-a 12-a Sesiune plenară a Comisiei Mixte de Dialog Teologic Catolic-Ortodox.

Alegerea ca Arhiepiscop al Buzăului și Vrancei

În data de 28 februarie 2013, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române l-a ales Arhiepiscop al Buzăului și Vrancei. Ceremonia de întronizare a avut loc în 10 martie 2013, în Catedrala Arhiepiscopală din Buzău, fiind prezidată de Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul României.

Sub păstorirea Înaltpreasfințitului Părinte Ciprian, Catedrala Arhiepiscopală din Buzău a fost finalizată, în timp ce Catedrala Voievodală istorică din apropiere a fost complet restaurată.

În Vrancea, eforturile s-au concentrat pe finalizarea Catedralei „Sfânta Parascheva” din Focșani și pe salvarea mănăstirilor de patrimoniu din zonele montane.