Sute de credincioși au mers în procesiune la crucea de pe Muntele Mic: Este o nevoință duhovnicească

Sute de credincioși au participat luni la procesiunea către crucea de pe Muntele Mic Caransebeș. Preasfințitul Părinte Lucian a subliniat că pelerinajul reprezintă o nevoință duhovnicească.

La manifestare au participat ierarhi, preoți, diaconi, autorități centrale, județene, locale, civile și militare, alături de pelerini.

Sfânta Liturghie a fost oficiată la un altar exterior de Episcopii Lucian al Caransebeșului, Nicodim al Severinului și Strehaiei și Siluan al Ungariei.

Pelerinaj cu tradiție

Episcopul Caransebeșului a evidențiat tradiția organizării pelerinajului la crucea de pe Muntele Mic.

„Astăzi ne-am închinat Crucii de viață făcătoare și i-am pomenit pe eroii patriei noastre. De 21 de ani, urcăm la ziua Crucii pe acest munte sfânt al Banatului și ne rugăm Mântuitorului Hristos să ne dăruiască iertare păcatelor”, a spus PS Lucian.

Episcopul a subliniat că Dumnezeu le răsplătește pelerinilor osteneala, dragostea și nevoința.

Preasfinția Sa i-a îndemnat pe credincioși să sporească evlavia, să aibă tot mai multă râvnă și să nu uite începutul troparului praznicului de astăzi.

„Mântuiește Doamne poporul tău și binecuvântează moștenirea Ta! Acest început al troparului praznicului să fie o rugăciune scurtă și neîntreruptă pentru fiecare creștin și pentru fiecare preot în parte”.

La final, Preasfințitul Părinte Lucian a oferit diplome de recunoștință celor care s-au implicat în organizarea procesiunii. Cosmin Belci, primarul comunei Turnu Ruieni, a primit Ordinul Eparhial „Crucea Episcop Elie Miron Cristea” – clasa I-a, pentru mireni.