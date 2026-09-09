Educația în limba română din Ucraina: Un studiu va analiza diferențele dintre lege și realitatea din școli

Studiul realizat de Institutul de Studii Politice și Capital Social din Cernăuți va analiza diferențele dintre cadrul legislativ și realitatea din școlile cu predare în limba română din Ucraina.

Potrivit unui comunicat de presă transmis de instituție, cercetarea este realizată prin proiectul „Educația în limba română din Ucraina: între cadrul normativ și realitatea din școli (EDU-RO-UA)”, finanțat de Departamentul pentru Românii de Pretutindeni cu 76.000 de lei. Analiza vizează regiunile Cernăuți, Odesa și Transcarpatia.

Provocări pentru educația românilor din Ucraina

Potrivit comunicatului, războiul, migrația, scăderea numărului de copii și reorganizarea rețelei școlare ridică noi probleme privind posibilitatea elevilor de a studia în limba maternă.

„Pentru a înțelege efectele acestor schimbări, sunt necesare date actualizate și comparabile despre școli, cadre didactice, resurse educaționale și condițiile în care copiii își pot continua studiile”, se arată în comunicat.

Proiectul este coordonat de Marin Gherman, director al Institutului de Studii Politice și Capital Social și lector universitar doctor la Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava. Activitățile includ documentare, cercetare de teren, analiză comparativă și publicarea concluziilor.

Între lege și realitatea din școli

Metodologia combină analiza de documente cu informații și puncte de vedere solicitate instituțiilor competente. Componenta de teren va cuprinde 30 de interviuri aprofundate cu profesori, directori, părinți, elevi și reprezentanți ai autorităților.

În școlile vizitate vor fi analizate inclusiv limba și disponibilitatea manualelor, accesul la cărți în limba română, transportul școlar și distanțele parcurse de copii.

Rezultatele și recomandările vor fi reunite într-o broșură-raport, iar principalele concluzii vor fi prezentate în presa locală și națională.

Proiectul EDU-RO-UA continuă cercetările desfășurate de institut în perioada 2022-2025 și apărute în volumul „Românii din Ucraina în război. Transformări identitare și social-politice”.