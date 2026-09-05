Program: Proclamarea locală a canonizării Sfintei Magdalena de la Mălainița

Mănăstirea Ortodoxă Română Mălainița din Vicariatul Timocului, Episcopia Daciei Felix (Serbia) va găzdui, în perioada 12-13 septembrie 2026, manifestările prilejuite de Proclamarea locală a canonizării Sfintei Magdalena de la Mălainița.

La manifestări sunt așteptați ierarhi, clerici, reprezentanți ai autorităților și instituțiilor din România și Republica Serbia, precum și numeroși credincioși și pelerini.

Episcopia Daciei Felix adresează tuturor credincioșilor invitația de a participa la manifestări și de a împărtăși bucuria duhovnicească. „Acest moment de sărbătoare are o însemnătate aparte pentru Episcopia Daciei Felix și pentru comunitățile ortodoxe românești din Republica Serbia”, transmite Biroul de Presă al Episcopiei Daciei Felix.

„Proclamarea locală a canonizării Sfintei Magdalena de la Mălainița constituie un moment istoric pentru viața bisericească a românilor ortodocși din Valea Timocului. Prin această sărbătoare, mărturia Sfintei Magdalena devine izvor de întărire în credință și de comuniune pentru clerul și credincioșii Episcopiei Daciei Felix.”

Program

Sâmbătă, 12 septembrie

Ora 18:00 – Privegherea

Duminică, 13 septembrie

Ora 09:00 – Primirea ierarhilor;

Ora 09:30 – Sfânta Liturghie;

Ora 11:30 – Ceremonia de Proclamare locală a canonizării Sfintei Magdalena de la Mălainița: