Peste 8.400 de copii și tineri din 21 de țări au descoperit România prin taberele ARC 2026

Potrivit unui comunicat de presă transmis de instituție, programul ARC 2026 s-a desfășurat în perioada 30 iunie-1 septembrie în nouă serii consecutive.

Tinerii români de peste hotare au luat parte la ateliere de limba română, istorie și geografie, activități dedicate meșteșugurilor și muzicii tradiționale, competiții sportive, excursii și sesiuni de educație preventivă.

„România este și rămâne acasă”

Cristina-Lavinia Arnăutu, director cu atribuții de secretar de stat al DRP, a subliniat rolul identitar al programului: „Programul ARC este o ancoră identitară. Zilele petrecute de acești copii în România sunt mai mult decât zile de vacanță, sunt experiențe care îi apropie de țară, de rădăcinile lor și de valorile românești”.

„Prin tot ceea ce trăiesc aici, prin oamenii pe care îi întâlnesc și prin legăturile pe care le creează, contribuim la formarea unor noi generații conectate la România, care își cunosc rădăcinile și sunt pregătite să ducă mai departe spiritul românesc, cu mândrie și responsabilitate”.

„Ne bucurăm că putem să le oferim nu doar experiențe frumoase, ci și sentimentul că România este și rămâne acasă”, a mai transmis Cristina-Lavinia Arnăutu.

Peste 200 de voluntari

Potrivit comunicatului, pentru transportul și deplasarea participanților au fost parcurși peste 400.000 de kilometri. Alături de echipa DRP s-au implicat peste 200 de voluntari, profesori și însoțitori.

La ultima serie a programului au participat și copii cu sindrom Down. Organizatorii au urmărit astfel promovarea incluziunii, a prieteniei și a accesului egal la activitățile taberei.

Taberele au fost găzduite de centre din opt locații din țară: București, Vrancea, Neamț, Botoșani, Prahova, Harghita, Hunedoara și Cluj. Programul s-a desfășurat cu sprijinul Agenției Naționale pentru Sport, Patriarhiei Române și Liceului Tehnologic „Liviu Rebreanu” din Bălan, județul Harghita.