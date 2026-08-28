Restaurarea Bisericii „Sfântul Nicolae” din Șcheii Brașovului continuă: Care este stadiul lucrărilor

Restaurarea Bisericii „Sfântul Nicolae” din Șcheii Brașovului continuă cu intervenții desfășurate atât în interiorul, cât și în exteriorul monumentului, a anuntat Primăria Municipiului Brașov pe pagina de Facebook.

Pe șantier se desfășoară lucrări la pictura bisericii, instalațiile electrice și cele de curenți slabi, precum și la finisajele exterioare. Tencuiala afectată de infiltrații a fost îndepărtată și urmează să fie refăcută cu materiale adaptate.

„Până în acest moment, lucrările s-au desfășurat fără probleme deosebite. Singurul inconvenient a fost reprezentat de temperaturile ridicate, care, în anumite perioade, au îngreunat activitatea pe șantier”, a transmis Vasile Stancu, maistru de execuție.

În paralel, a fost restaurată tâmplăria ferestrelor de la turnul mare, cele mici și cel cu ceas. După instalarea sistemelor de protecție împotriva trăsnetelor, schelele vor fi coborâte treptat, pentru continuarea lucrărilor la zidurile și tencuielile exterioare.

Descoperiri vechi de aproape trei secole

În cadrul lucrărilor este inclusă protejarea zidăriei împotriva umezelii. În jurul bisericii se realizează intervenții menite să oprească infiltrațiile.

„În urma intervențiilor, am descoperit drenurile construite de-a lungul timpului pentru protejarea zidurilor bisericii, unele dintre ele având chiar și aproximativ 300 de ani”, a transmis preotul paroh Valentin Moșoiu.

Specialiștii analizează starea acestor structuri pentru a stabili care mai pot fi păstrate și utilizate.

Lucrările de restaurare au început în august 2025 și vizează consolidarea monumentului, refacerea picturii și a finisajelor, modernizarea instalațiilor și punerea în valoare a bisericii și a celor două paraclise, „Buna Vestire” și „Înălțarea Domnului”.

Proiectul este realizat în parteneriat de Municipiul Brașov, prin Programul Regiunea Centru 2021–2027, iar perioada de implementare este prevăzută până în decembrie 2028.

Biserica „Sfântul Nicolae” din Șcheii Brașovului

Biserica „Sfântul Nicolae” are o istorie măreață ca reper fundamental al vieții spirituale și culturale românești din Ardeal. A fost ridicată în cinci etape succesive.

De la o biserică mică, probabil de lemn, edificiul a fost extins în timpul domniilor Sfântului Domnitor Neagoe Basarab, Petru Cercel și Aron Vodă.

În secolele 17-18, au fost adăugate paraclisele. În secolul 20, monumentul bisericesc a fost restaurat și repictat.

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Foto credit: Primăria Municipiului Brașov