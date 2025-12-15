Biserica „Sfântul Nicolae” din Şcheii Brașovului se află în proces de restaurare

Biserica „Sfântul Nicolae” din Şcheii Braşovului se află în proces de restaurare. Lăcașul de cult este o emblemă a patrimoniului spiritual și cultural din Transilvania.

Lucrările au început în vara acestui an și au ca scop restaurarea monumentului și valorificarea turistică, proiectul fiind inițiat în parteneriat cu Primăria Braşov.

„Lucrările au început în luna august şi vor dura trei ani, cu posibilitate de prelungire de jumătate de an”, a spus părintele paroh Dănuţ-Gheorghe Benga.

Proiectul presupune restaurarea totală a lăcaşului de cult şi a celor două paraclise.

Conservarea lăcașului de cult

Părintele slujitor Valentin Moșoiu a prezentat situația picturii exterioare și stadiul lucrărilor de refacere a multor părți ale bisericii.

„Pictura de la exterior era foarte degradată, au şi căzut părţi din ea, iar în momentul în care s-ar fi apucat de tencuieli sau de lucrările la acoperiş, prin vibraţii ar fi putut să cadă”.

„Au intervenit de urgenţă, au consolidat stratul de pictură pe perete, au intervenit la culoare şi a ieşit foarte, foarte bine, după care s-au ridicat schelele pentru partea de acoperiş”.

Istoricul bisericii

Biserica „Sfântul Nicolae” are o istorie măreață ca reper fundamental al vieții spirituale și culturale românești din Ardeal. A fost ridicată în cinci etape succesive.

De la o biserică mică, probabil de lemn, edificiul a fost extins în timpul domniilor Sfântului Domnitor Neagoe Basarab, Petru Cercel și Aron Vodă.

În secolele 17-18, au fost adăugate paraclisele. În secolul 20, monumentul bisericesc a fost restaurat și repictat.

Foto credit: Ziarul Lumina