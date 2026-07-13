Comunitatea românească din vestul Danemarcei are propria biserică: PS Macarie a sfințit lăcașul de cult

Comunitatea românească din Ringkøbing-Skjern, aflată în vestul Danemarcei, are propria biserică, după ce lăcașul de cult a fost sfințit sâmbătă de Preasfințitul Părinte Macarie, Episcopul Europei de Nord.

Preasfinția Sa a vorbit despre drumul parcurs de comunitate pentru dobândirea și restaurarea bisericii: „Dăm slavă a tot milostivului Dumnezeu că ne-am vrednicit să târnosim prestolul acestui sfânt lăcaș, pe care l-am achiziționat de la comunitatea luterană și pe care l-am restaurat, fiind într-o stare avansată de degradare”.

„Mi-aduc aminte, în urmă cu câțiva ani, când am venit aici și am văzut acest lăcaș de cult, care era părăsit și aproape în ruină, și am venit cu părintele paroh și cu câțiva dintre enoriași, și ne-am rugat mai întâi Domnului ca să îi lumineze pe proprietari să ne vândă acest lăcaș rămas pustiu. Și Dumnezeu i-a luminat și l-am obținut”, a spus ierarhul.

Episcopul Macarie a evidențiat implicarea întregii comunități în restaurarea lăcașului de cult.

„Împreună cu frățile voastre, am pus ofrandă și am reușit să-l aducem la frumusețea de acum și ne rugăm ca să-l putem împodobi și mai frumos, să îmbrace și haina iconografică acest lăcaș”.

Un moment minunat

Părintele paroh Florin-Gheorghe Atudorei a mulțumit tuturor celor care au sprijinit realizarea proiectului: „Astăzi a avut loc un moment minunat pentru comunitatea noastră de români prin sfințirea bisericii”.

„Mulțumim în mod deosebit Preasfințitului Părintele nostru Macarie pentru implicarea directă, duhovnicească și financiară și Departamentului Românilor de Pretutindeni, care ne-au ajutat foarte mult cu fonduri din România pentru a putea continua și desfășura activitățile de înfrumusețare a bisericii noastre”, a declarat preotul pentru Trinitas TV.

Bucuria comunității a fost întregită de oficierea Tainei Botezului pentru trei copii din familiile comunității românești din Iutlanda, botezați de Preasfințitul Părinte Macarie după Sfânta Liturghie.

Biserică veche de 141 de ani

Parohia Română din Ringkøbing-Skjern a fost înființată în anul 2022, iar în 2024 comunitatea a cumpărat actualul lăcaș de cult de la comunitatea luterană locală.

Biserica a fost construită în 1885, iar înainte de a deveni biserică ortodoxă a trecut prin ample lucrări de restaurare și adaptare pentru cultul ortodox, realizate cu sprijinul Departamentului pentru Românii de Pretutindeni, al Episcopiei Europei de Nord și al credincioșilor din comunitate.

Lăcașul de cult are hramurile Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Alăptătoarea” de la Țibleș, Soborul Sfinților Macarie, Sfântul Cuvios Irodion de la Lainici și Sfântul Teodgar Mărturisitorul de la Vestervig, Luminătorul Iutlandei.

Foto credit: Facebook / Episcopia Europei de Nord