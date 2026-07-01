Muzeul Bisericii „Sfântul Nicolae” din Șcheii Brașovului a aniversat 65 de ani de la deschidere

Muzeul Bisericii „Sfântul Nicolae” din Șcheii Brașovului a aniversat luni 65 de ani de la inaugurare. Momentul a fost marcat de oficierea unei slujbe de binecuvântare în sala de clasă a Primei Școli Românești.

Slujba a fost săvârșită de pr. Valentin Moșoiu, preot slujitor la Biserica „Sfântul Nicolae”, pr. Filip Vasile Prodea, fost paroh al bisericii, pr. Sebastian Pârvu, directorul muzeului și pr. Vasile Olteanu, director al muzeului în perioada 1977–2020.

La manifestarea religioasă au participat muzeograful și curatorul Ioan Cornea, istoricul Alexandru Daneș și Eugen Moga, reprezentant al comunității din Șcheii Brașovului.

Manifestările dedicate aniversării au debutat în 24 aprilie 2026, cu expoziția „De la Școală la Muzeu – 65 de ani de continuitate în Șchei”, în prezența oficialităților și a numeroșilor invitați.

Cu acel prilej a fost săvârșit și un parastas pentru Ion Colan, întemeietorul muzeului și primul său director, în semn de recunoștință pentru contribuția decisivă la înființarea acestei instituții culturale.

Expoziția aniversară, dedicată istoriei muzeului și personalităților care i-au modelat parcursul, poate fi vizitată până la sfârșitul verii, în sălile de la etajul clădirii istorice a Primei Școli Românești.

Foto credit: Mitropolia Ardealului