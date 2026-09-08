Rechizitele și hainele de la Pr. Dan Damaschin au ajuns la aproape o mie de copii din eparhia Romanului și Bacăului

Basilica.ro a anunțat că Pr. Dan Damaschin, preot de caritate la Maternitatea „Elena Doamna” din Iași, are o listă de peste 16.000 de copii pe care Asociația Glasul Vieții, pe care a fondat-o, îi ajută să meargă la școală, oferindu-le în septembrie ghiozdane cu rechizite, haine și încălțăminte.

Copiii de pe lista părintelui nu provin doar din Arhiepiscopia Iașilor, ci din toată Moldova și chiar din toată țara, pentru că părintele nu spune nu nimănui care îi cere ajutor, ci își pune încrederea că Dumnezeu va lucra prin oameni și va trimite cele necesare pentru toți acești copii.

Aproape o mie dintre copiii de pe lista Pr. Dan Damaschin sunt din Arhiepiscopia Romanului și Bacăului: 256 din Protoieria Sascut și 675 din Protoieria Bacău.

Ei au primit, în cadrul proiectului social-filantropic „Încălțăm România desculță”, ghiozdane, încălțăminte și articole vestimentare noi pentru începutul anului școlar.

Copiii au beneficiat de acest sprijin prin colaborarea dintre Asociația Glasul Vieții, parohii și Sectorul Social-Filantropic și de Misiune al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, reprezentat de părintele consilier Ilarion Mâță, coordonatorul în teritoriu al acestui proiect.