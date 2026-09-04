Pr. Dan Damaschin mai are trei mii de copii de îmbrăcat pentru începerea anului școlar

Pr. Dan Damaschin, preot de caritate la Maternitatea „Elena Doamna” din Iași și fondatorul Asociației Glasul Vieții, mai are nevoie de sprijin pentru a ajuta 2.980 de copii să înceapă anul școlar în condiții decente: cu rechizite, dar și haine și încălțăminte nouă.

Pe lista campaniei „Grăuntele de muștar” a părintelui s-au aflat anul acesta 16.176 de copii, o mare parte dintre ei având deja asigurate cele necesare, oferite prin asociația părintelui, an de an.

Fondurile pentru o întreprindere caritabilă de asemenea anvergură provin din organizarea Festivalului Inimo, dar și din alte donații, deoarece necesarul nu se acoperă niciodată integral.

Preotul a declarat pentru Trinitas TV că-și dorește ca cei mai săraci copii „să meargă la școală curați, frumoși, fericiți și demni”.

Copiii din zona Moldovei, dar și din alte regiuni ale țării, vor primi – sau au primit deja – haine de toamnă-primăvară (geci și treninguri), rechizite și alte produse de necesitate. Acestea ajung la beneficiari prin voluntarii Asociației Glasul Vieții.

Pentru copiii care nu au ce îmbrăca la școală

„Nădăjduim ca, prin solidaritatea și dragostea față de cei sărmani, toți copiii României să primească cele trebuincioase, atât timp cât și voluntarii noștri și donatorii ne sunt aproape”, a declarat Părintele Dan Damaschin.

Cea mai recentă postare făcută de el pe Facebook prezintă imaginea unei fetițe îmbrăcate cu haine de la frații mai mari. Preotul scrie că despre copii ca Petronela este vorba:

„Despre acești prunci minunați care merg zi de zi la școală îmbrăcați în haine ponosite și încălțați cu papucii rămași de la frații mai mari, dar care strâng din dinți și merg mai departe pentru că știu, în adâncul sufletului lor, că învățătura este singura lor șansă la o viață mai bună.”

Donează online pe glasulvieții.ro.