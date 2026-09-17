PS Visarion la inaugurarea a trei centre sociale din Tulcea: Biserica își aduce contribuția pentru alinarea suferinței

Episcopul Visarion al Tulcii a binecuvântat miercuri trei centre sociale inaugurate în municipiul Tulcea pentru vârstnici și persoane cu dizabilități. „Biserica își aduce contribuția ei spirituală, dar și materială pentru alinarea suferinței semenilor noștri”, a declarat ierarhul pentru Trinitas TV.

Cele trei instituții sunt Centrul de asistență și recuperare pentru persoane vârstnice, Centrul de zi pentru persoane adulte cu dizabilități „Sfântul Gavril” și Centrul de recuperare neuromotorie de tip ambulatoriu „Sfântul Mihail”.

Investițiile au fost realizate prin Planul Național de Redresare și Reziliență, valoarea totală a celor trei proiecte fiind de peste 16 milioane de lei.

Centrele destinate persoanelor cu dizabilități oferă servicii de specialitate și o masă caldă, prin Direcția de Asistență și Protecție Socială Tulcea și partenerii acesteia.

Filantropia creștină

Episcopul Visarion s-a rugat și pentru angajații și beneficiarii celor trei așezăminte și a oferit câte o icoană fiecărui centru social.

„Rugăm pe Bunul Dumnezeu să-i ajute și să-i binecuvinteze și să le dea sănătate, pace, bucurie și binecuvântare tuturor celor care lucrează în aceste centre, dar și tuturor asistaților”.

„Filantropia creștină este un element deosebit al virtuților creștinești care se revarsă asupra tuturor celor care au nevoie, după cuvântul Mântuitorului nostru Iisus Hristos”, a subliniat ierarhul.

În viitor, locuitorii din Tulcea vor beneficia și de alte proiecte inițiate de Primăria municipalității, fiind planificate un alt centru social și o creșă.