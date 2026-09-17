Catedrala Episcopală din Dublin și-a sărbătorit hramul: PS Nectarie a arătat că Sfânta Cruce este cale spre Înviere

Catedrala Episcopală din Dublin și-a sărbătorit luni hramul, de Înălțarea Sfintei Cruci. Cu acest prilej, Episcopul Nectarie al Irlandei și Islandei a arătat cum crucea devine o cale spre Înviere.

Manifestările liturgice au început în seara zilei de duminică, prin oficierea slujbei Vecerniei Mari unită cu Litia.

Programul a continuat a doua zi cu Sfânta Liturghie, la care au participat clerici și credincioși ai comunității românești din Dublin.

Sărbătoarea a coincis cu împlinirea unui an de la achiziționarea lăcașului de cult care deservește Catedralei Episcopale din capitala Irlandei.

Crucea, în lumina Învierii

Preasfințitul Părinte Nectarie a evidențiat înțelesul Sfintei Cruci în viața creștinului nu ca un punct final, ci drumul prin care omul este chemat să înainteze către viața veșnică.

Totodată, ierarhul a subliniat legătura dintre jertfa lui Hristos și nădejdea Învierii care se împlinește prin cruce.

La finalul slujbei, Episcopul Irlandei și Islandei a mulțumit preoților, consilierilor parohiali și credincioșilor care s-au implicat în pregătirea sărbătorii, precum și comunității românești ca a participat la hram.

În cadrul slujbei, consilierii parohiali Marius Dumitru și Iulian Zamfir au primit rangul de citeț, ca recunoaștere a implicării lor în activitatea liturgică și în viața Catedralei. Totodată, părintele Silviu-Claudiu Ciută, slujitor al Parohiei „Sfântul Nicolae și Sfânta Brigid” din Galway, a fost hirotesit duhovnic.