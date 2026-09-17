Târgul de Carte Gaudeamus Radio România a început la Iași

Târgul de Carte Gaudeamus Radio România și-a deschis porțile miercuri la Iași. Manifestarea reunește până duminică peste 30 de edituri și oferă publicului cele mai noi apariții editoriale, lansări de carte și evenimente dedicate lecturii.

Organizat de Radio România, prin Echipa Gaudeamus și Radio România Iași, în parteneriat cu Primăria Municipiului Iași, târgul este deschis zilnic între orele 10:00 și 20:00.

Oferta din acest an cuprinde cele mai recente titluri publicate de peste 30 de edituri din țară, jocuri și materiale educaționale, precum și un bogat program de lansări și prezentări de carte.

„Evenimentul poate fi considerat, în mod evident, o legătură între carte și Radio România Iași, care aniversează, pe 2 noiembrie, 85 de ani de existență, ambele fiind instituții dedicate cuvântului”, a declarat Claudia Iacob Crăcăleanu, managerul Radio România Iași.

Invitați de nota 10

În cadrul proiectului național „Invitați de nota 10 – Olimpicii României”, opt elevi distinși cu medalii la olimpiade internaționale vor fi premiați pentru rezultatele obținute.

Potrivit organizatorilor, actuala ediție este programată la începutul noului an școlar și în preajma deschiderii anului universitar, oferind elevilor, studenților, profesorilor și iubitorilor de lectură posibilitatea de a descoperi cele mai noi titluri și de a participa la întâlniri cu autori și editori.

Pentru cei care nu pot ajunge la Iași, organizatorii pun la dispoziție și standuri virtuale pe platforma Gaudeamus.