Aduce bucurie în sufletele noastre: Episcopul Visarion despre Maica Domnului

„Aduce bucurie în sufletele noastre, pentru că ea a primit bucurie la Buna Vestire de la Tatăl cel Ceresc, prin glasul Arhanghelului”, a explicat duminică Episcopul Visarion al Tulcii despre Maica Domnului.

Preasfinția Sa a oficiat Sfânta Liturghie la Mănăstirea Celic tulceană Dere, cu prilejul hramului așezământului monahal închinat Adormirii Maicii Domnului.

Ierarhul a vorbit despre ocrotirea și mijlocirea Sfintei Fecioare Maria, arătând că sărbătoarea Adormirii sale este un moment de bucurie și înălțare duhovnicească: „Cu adevărat, Maica Domnului este Maica Bisericii și a fiecăruia dintre noi”.

„Se cuvine să lăudăm mereu și mereu pe Sfânta Fecioară Maria, ca una care L-a născut pe Mântuitorul Iisus Hristos, și care ne îndeamnă și pe noi, cei de astăzi, cum i-a îndemnat pe cei de la Cana Galilei, când s-a prefăcut apa în vin, prima minune a Mântuitorului: Faceți tot ce vă va spune Fiul meu”.

Sărbătoarea nădejdii

La rândul ei, Stavrofora Casiana Mareș, stareța Mănăstirii Celic Dere, a evidențiat nădejdea pe care sărbătoarea o așază în sufletele credincioșilor.

„Adormirea nu e moarte, ci că prin mutarea Maicii Domnului cu trupul la cer, avem și noi nădejdea mântuirii și a învierii noastre”, a declarat stareța pentru Trinitas TV.

Stavrofora Casiana Mareș a mulțumit ierarhului, clericilor și credincioșilor care au participat la hramul Mănăstirii Celic-Dere, în ziua sărbătorii Adormirii Maicii Domnului.

Mănăstirea Celic Dere a fost înființată în jurul anului 1840, în perioada stăpânirii otomane, și reprezintă una dintre vechile așezămintele monahale din nordul Dobrogei.

Foto credit: Facebook / Episcopia Tulcii