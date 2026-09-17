Preoții din Protopopiatul Orhei au discutat despre participarea la Marșul Familiei de la Chișinău

Preoții Protopopiatului Orhei din Episcopia de Bălți se pregătesc pentru participarea la Marșul Familiei de la Chișinău, programat în data de 11 octombrie.

Organizarea manifestării a fost unul dintre subiectele discutate în cadrul ședinței ordinare a clericilor, desfășurată miercuri sub coordonarea părintelui protopop Sergiu Matei.

Potrivit unei postări publicate pe pagina de Facebook a instituției, preoții au analizat aspecte organizatorice legate de activitățile care urmează să se desfășoare în Arhiepiscopia Chișinăului.

Reprezentanții Protopopiatul Orhei au subliniat că participarea la Marșul Familiei este „un prilej de mărturisire a valorilor creștine și a rostului familiei în viața Bisericii și a societății”.

Sprijin pentru copiii din familii vulnerabile

În cadrul ședinței au fost abordate și modalitățile de intensificare a activităților filantropice desfășurate în parohiile din cadrul protopopiatului.

O atenție deosebită va fi acordată copiilor proveniți din familii aflate în dificultate, inclusiv prin distribuirea de rechizite școlare puse la dispoziție de Misiunea Socială „Diaconia” a Mitropoliei Basarabiei.

„Prin rugăciune, împreună-lucrare și fapte de milostenie, suntem chemați să întărim comunitățile noastre și să aducem sprijin acolo unde lipsurile apasă mai greu”, au mai transmis reprezentanții Protopopiatului Orhei.

Marșul Familiei de la Chișinău este o manifestare dedicată valorilor familiei tradiționale și ale credinței ortodoxe.