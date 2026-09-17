Bustul lui Ion Pelivan, făuritor al Unirii Basarabiei cu România, dezvelit într-o comună ieșeană înfrățită cu orașul Ialoveni

În Parcul Unirii din comuna ieșeană Tomești a fost dezvelit duminica trecută bustul lui Ion Pelivan, făuritor al Unirii Basarabiei cu România. Localitatea este înfrățită cu orașul basarabean Ialoveni din ținutul natal al omului de stat, anunță Moldova 1.

„Eu întotdeauna m-am sfătuit cu istoricii și la propunerea dumnealor a ieșit, cu cele mai multe voturi, Ion Pelivan. Mă bucur, pentru că astăzi este un eveniment aș putea spune transfrontalier și închegăm înfrățirea dintre noi și frații de peste Prut”, a declarat Ștefan Timofte, primarul comunei Tomești.

„Suntem onorați de acest eveniment important pentru Republica Moldova și în special pentru Ialoveni, fiindcă dumnealui este unul din cei treisprezece reprezentanți ai Sfatului Țării”, a subliniat Sergiu Armașu, primarul orașului Ialoveni.

Promotor al valorilor identitare

Ion Gheorghe Pelivan s-a născut la data de 1 aprilie 1876 în satul Răzeni, azi situat în cuprinsul raionului Ialoveni.

Personalitate politică importantă, a dus o activitate febrilă împotriva rusificării Basarabiei de către imperiul țarist. În perioada studenției a fost arestat și închis, pentru că a fondat o asociație a studenților basarabeni.

„Evenimentul de astăzi este despre valorile pe care le-a promovat Ion Pelivan, despre sacrificiul și responsabilitatea acestei generații. Spun sacrificiu și responsabilitate pentru că acele vremuri, 1918, nu erau deloc simple, nu erau deloc ușoare”, a declarat Ion Coșer, consulul general al Republicii Moldova la Iași.

Biografia unui patriot

Imediat după unire, Ion Pelivan a fost ministru al justiției în Guvernul României și a contribuit la recunoașterea internațională a unirii Basarabiei cu România, fiind trimis la Paris, Londra și Geneva.

În perioada interbelică a făcut parte din Partidul Național Român, apoi din Partidul Național Țărănesc, fiind ales de mai multe ori deputat și senator în Parlamentul României.

Pentru rolul său în unirea Basarabiei cu România și pentru opoziția sa fermă față de comunism și Uniunea Sovietică, a fost arestat și închis Sighet, unde s-a mutat la Domnul în data de 25 ianuarie 1954.