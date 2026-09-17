Patriarhul Bulgariei va vizita Ierusalimul și Iordania la finalul lunii septembrie

Preafericitul Părinte Daniil, Patriarhul Bulgariei, va vizita Ierusalimul și Iordania. Aceasta va avea loc în perioada 25-30 septembrie, atunci când Preafericirea Sa se va întâlni cu Patriarhul Teofil al III-lea al Ierusalimului.

Din delegația Patriarhului Daniil vor face parte Mitropolitul Ioan de Varna și Veliki Preslav, Mitropolitul Serafim de Nevrokop și Episcopul Gherasim de Melnik, secretarul general al Sfântului Sinod.

Patriarhia Ierusalimului a transmis că așteaptă vizita cu „profundă bucurie canonică”, subliniind legăturile istorice dintre cele două Biserici Ortodoxe.

„Această întâlnire frățească reprezintă o mărturie profundă a legăturilor spirituale istorice, vechi de secole, și a legăturii de comuniune euharistică de nezdruncinat care unește Biserica Ortodoxă Bulgară și Biserica Ierusalimului”, se arată în comunicatul Patriarhiei Ierusalimului.

Liturghie comună la Biserica Sfântului Mormânt

Unul dintre momentele centrale ale vizitei va avea loc în data de 27 septembrie, când Patriarhul Teofil al III-lea și Patriarhul Daniil vor săvârși împreună Sfânta Liturghie la Biserica Sfântului Mormânt

„Împreună, înaintea Sfintelor Locuri de viață dătătoare, rugăciunile noastre unite se vor înălța pentru păstrarea prezenței creștine și pentru ca pacea cerească a lui Hristos să se aștearnă peste Orientul Mijlociu și peste întreaga lume”, au transmis reprezentanții Bisericii din Ierusalim.

Patriarhia Ierusalimului a subliniat că vizita are o semnificație aparte: „Constituie o mărturie esențială a unității sfintei noastre credințe ortodoxe și o manifestare concretă a solidarității și sprijinului față de comunitatea creștină din Țara Sfântă”.

Vizita va continua în Regatul Hașemit al Iordaniei, unde sunt prevăzute întâlniri și vizite la locuri de pelerinaj. Potrivit unui comunicat transmis de Patriarhia Bulgariei, este programată și o întâlnire a Întâistătătorului Bisericii Ortodoxe Bulgare cu Regele Abdullah al II-lea al Iordaniei.