PS Visarion la hramul unei mănăstiri tulcene: Maica Domnului să ne ocrotească și să ne acopere cu cinstitul ei brâu

Cristian Damian
Foto creditFacebook / Episcopia Tulcii
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„Maica Domnului să ne ocrotească, să ne încingă cu cinstitul ei brâu și să ne tămăduiască toate bolile noastre, cele sufletești și trupești”, a subliniat luni Episcopul Visarion al Tulcii la Mănăstirea tulceană Codru.

Ierarhul a oficiat Sfânta Liturghie cu prilejul hramului paraclisului de iarnă, închinat Așezării în raclă a cinstitului Brâu al Maicii Domnului.

Preasfinția Sa a evidențiat faptul că sărbătoarea reprezintă un nou prilej de rugăciune și recunoștință.

„Sfârșitul lunii august, o lună plină de evenimente duhovnicești, ne aduce din nou împreună pentru a o cinsti pe Maica Domnului, de data aceasta la Așezarea în raclă a cinstitului său brâu”.

„L-am rugat pe Dumnezeu ca, prin mijlocirile Preacuratei Maicii Sale, să ne ajute, să ne binecuvânteze începutul noului an bisericesc, să ne dăruiască sănătate, întru toate bunăsporire”, a spus Preasfințitul Părinte Visarion.

Binecuvântare pentru mănăstire

În cadrul slujbei, Episcopul Tulcii l-a hirotesit protosinghel pe părintele ieromonah Iachint Tudor.

„Dăm slavă și mulțumire lui Dumnezeu pentru că ne-a învrednicit și anul acesta să ne bucurăm de acest praznic închinat Maicii Domnului”, a transmis protosinghelul pentru Trinitas TV.

La finalul Sfintei Liturghii, ierarhul a săvârșit slujba de pomenire pentru ctitorii și binefăcătorii Mănăstirii Codru care au trecut la Domnul.

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