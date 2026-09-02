PS Visarion la hramul unei mănăstiri tulcene: Maica Domnului să ne ocrotească și să ne acopere cu cinstitul ei brâu

„Maica Domnului să ne ocrotească, să ne încingă cu cinstitul ei brâu și să ne tămăduiască toate bolile noastre, cele sufletești și trupești”, a subliniat luni Episcopul Visarion al Tulcii la Mănăstirea tulceană Codru.

Ierarhul a oficiat Sfânta Liturghie cu prilejul hramului paraclisului de iarnă, închinat Așezării în raclă a cinstitului Brâu al Maicii Domnului.

Preasfinția Sa a evidențiat faptul că sărbătoarea reprezintă un nou prilej de rugăciune și recunoștință.

„Sfârșitul lunii august, o lună plină de evenimente duhovnicești, ne aduce din nou împreună pentru a o cinsti pe Maica Domnului, de data aceasta la Așezarea în raclă a cinstitului său brâu”.

„L-am rugat pe Dumnezeu ca, prin mijlocirile Preacuratei Maicii Sale, să ne ajute, să ne binecuvânteze începutul noului an bisericesc, să ne dăruiască sănătate, întru toate bunăsporire”, a spus Preasfințitul Părinte Visarion.

Binecuvântare pentru mănăstire

În cadrul slujbei, Episcopul Tulcii l-a hirotesit protosinghel pe părintele ieromonah Iachint Tudor.

„Dăm slavă și mulțumire lui Dumnezeu pentru că ne-a învrednicit și anul acesta să ne bucurăm de acest praznic închinat Maicii Domnului”, a transmis protosinghelul pentru Trinitas TV.

La finalul Sfintei Liturghii, ierarhul a săvârșit slujba de pomenire pentru ctitorii și binefăcătorii Mănăstirii Codru care au trecut la Domnul.