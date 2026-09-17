Copii din Slatina vor participa la ateliere de lectură terapeutică la Biblioteca Județeană Olt

Copiii cu vârste între 7 și 11 ani din Slatina se pot înscrie la ateliere de lectură terapeutică organizate, din luna octombrie, la Biblioteca Județeană „Ion Minulescu” Olt.

Potrivit unui comunicat publicat de Biblioteca Județeană Olt „Ion Minulescu”, programul este dedicat copiilor din clasele primare și urmărește să îi ajute să comunice mai ușor, să socializeze și să își exprime emoțiile.

Atelierele au fost inițiate de bibliotecara Andreea Stănilă, după experiența Școlii de vară organizate de Biblioteca Județeană Olt. Ea a observat că unii copii se tem să vorbească în public sau să își recunoască emoțiile.

„Să aibă curajul de a se exprima liber, de a spune ce gândesc, de a socializa, de a-și descoperi eventualele capacități de comunicare și comunicative cu cei din jurul lor, aptitudini de teatru, lectură, artă interpretativă, chiar scriere”, a declarat Mihaela Stana, managerului instituției, pentru Agerpres.

Dezvoltare personală

Lecturile vor porni de la volumul „Povești terapeutice pentru copii”, al scriitoarei Ioana Oțoiu, iar copiii vor fi încurajați să asocieze trăirile personajelor cu propriile emoții și să își dezvolte curajul de a se exprima.

Atelierele vor avea loc săptămânal, în fiecare zi de joi, de la ora 15:00, pe tot parcursul anului. În cadrul acestora, vor fi invitați consilieri școlari, psihologi și psihopedagogi.

Înscrierile se desfășoară în perioada 14-18 septembrie, iar locurile sunt limitate.

Managerul bibliotecii, Mihaela Stana a explicat că programul este important într-o perioadă în care copiii petrec tot mai mult timp în mediul online și au nevoie de activități care să îi ajute să rămână conectați la lumea reală.