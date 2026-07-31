Episcopul Visarion: Participarea la Liturghie și apropierea de Sf. Potir unesc familia în dragoste jertfelnică

„Participarea la Sf. Liturghie și, mai ales, apropierea cu vrednicie cât mai des de Sfântul Potir unesc familia în dragoste jertfelnică și în practicarea virtuților, conștienți de faptul că se împărtășesc din același Trup și Sânge al Mântuitorului Hristos”, afirmă Episcopul Visarion al Tulcii într-un interviu acordat Ziarului Lumina.

Ierarhul îi mai sfătuiește pe credincioși să pună un accent deosebit și pe rugăciunea personală în cadrul familiei, iar pe preoți îi îndeamnă „să fie părinți spirituali ai comunităților, preocupați de nevoile familiilor creștine, care trec printr-o perioadă dificilă, ce poate fi depășită prin rugăciune, solidaritate și cooperare în duhul Evangheliei lui Iisus Hristos”.

Amintiri despre părinți

Preasfinția Sa evocă atmosfera din propria familie și chipul luminos al mamei.

Întreaga familie, în frunte cu părinții, Nicolae și Măcinica, participa la Liturghia duminicală într-o biserică unde „atmosfera era deosebită, erau zece cântăreți în cele două strane, iar Liturghia era cântată pe melodia tradițională a lui Dumitru Cunțan de către întreaga obște a credincioșilor”, își amintește ierarhul.

„Din familie am primit, așadar, dragostea față de Sfânta Biserică, de păzirea poruncilor, de respectul față de semeni, precum și dragostea față de rugăciune. În fiecare zi, mama mea citea Paraclisul Maicii Domnului, pe care la bătrânețe îl știa aproape pe de rost, și ne îndemna și pe noi să-l citim îna­inte de a merge la școală.”

Părintele episcop mărturisește că valorile dobândite în familie i-au călăuzit apoi viața și slujirea:

„O familie bazată pe rugăciune și pe valorile morale creștine este o familie trainică”.

Biserica și tinerii

Vorbind despre eparhia pe care o păstorește, ierarhul relatează: „Am cunoscut familii numeroase, care păstrează legătura cu Biserica străbună și valorile spirituale ale neamului. Din păcate, mai ales la sate, multe comunități sunt pe cale de dispariție, iar singura instituție viabilă a rămas parohia, unde preotul menține vii credința și identitatea românească”.

Episcopia Tulcii sprijină familiile cu mulți copii prin burse oferite de eparhiile românești din Italia, Spania și Portugalia și prin programe parohiale: „Tinerețea este un dar al lui Dumnezeu, iar tinerii doresc să trăiască această perioadă a vieții cu intensitate”, remarcă Preasfințitul Părinte Visarion.

„Din păcate, societatea contemporană își pune amprenta asupra lor prin presiunea socială, lipsa modelelor, secularizarea, egoismul, dorința de parvenire, abandonul școlar și ispitele vieții cotidiene, care îi fac pe unii să-și piardă busola vieții și să urmeze himere ce aduc multă suferință.”

Episcopul Tulcii subliniază că Biserica trebuie să se implice activ în viața tinerilor, îndrumându-i spre valorile morale și creștine prin activități religioase, dar și socio-culturale, cum ar fi taberele, proiectele de educație non-formală și acțiunile caritabile.

„Tinerii sunt atrași nu prin predici lungi sau opulență, ci prin smerenie, discernământ, rugăciune și exemplul personal al slujitorilor Bisericii”, spune Preasfinția Sa.

„Biserica și societatea au nevoie de oameni puternici în credință, iubire și speranță, iar, așa cum spuneau latinii, Exempla trahunt – Exemplele atrag: prin propriul exemplu, Biserica va rămâne aproape de tineri.”

Anul 2026 este Anul omagial al pastorației familiei creștine și Anul comemorativ al sfintelor femei din calendar (mironosițe, mucenițe, cuvioase, soții și mame).

Sursa foto: Facebook / Episcopia Tulcii