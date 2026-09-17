Mitropolitul Antonie a prezidat ședința Consiliului de Administrației al Misiunii Diaconia

Mitropolitul Antonie al Basarabiei a prezidat marți ședința Consiliului de Administrație al Misiunii Sociale „Diaconia”.

Pe ordinea de zi s-a aflat situația administrativă și financiară a organizației, precum și direcțiile strategice pentru perioada 2026–2030.

Discuțiile au urmărit consolidarea activității Diaconiei și dezvoltarea serviciilor prin care instituția social-filantropică a Mitropoliei Basarabiei răspunde nevoilor oamenilor aflați în dificultate.

Igor Belei, directorul executiv al misiunii, a prezentat raportul cu situația administrativ-financiară a organizației.

Consiliul de Administrație, organul suprem de conducere al Misiunii „Diaconia”, îi reunește pe Mitropolitul Antonie, în calitate de președinte, părintele Nicolae Crețu, Ana Groza, director executiv al Asociației Investitorilor Străini, Steluța Andrei, expertă în comunicare strategică, și Corneliu Țăruș, expert în politici sociale.

„Reuniunea a așezat în centrul planificării pentru următorii ani continuitatea ajutorului oferit oamenilor și buna administrare a resurselor încredințate organizației, astfel încât solidaritatea creștină să se concretizeze în servicii accesibile și sprijin durabil”, transmit reprezentații Mitropoliei Basarabiei.

La final, Mitropolitul Antonie le-a mulțumit membrilor consiliului și directorului pentru implicare și pentru competențele puse în slujba acestei lucrări, exprimându-și recunoștința față de întreaga echipă a misiunii.