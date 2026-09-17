A fost publicată programa pentru disciplina Religie la Bacalaureatul din 2030: Ce vor avea de pregătit elevii

Ministerul Educației și Cercetării a publicat programa pentru disciplina Religia creștin-ortodoxă la Bacalaureatul din 2030. Documentul stabilește competențele și conținuturile pe care elevii vor trebui să le pregătească pentru examen, precizează Edupedu.

Programa pentru cultul creștin-ortodox este structurată în jurul unor competențe care urmăresc atât cunoașterea și exprimarea identității religioase, cât și capacitatea elevilor de a raporta valorile creștine la viața personală și la societatea contemporană.

Una dintre competențele generale vizate este „exprimarea identității religioase, la nivel individual și al comunității, în diferite contexte de viață și analizarea formelor de exprimare religioasă și a modurilor de viață în religiile lumii”.

De asemenea, elevii trebuie să demonstreze capacitatea de a lua decizii în acord cu valorile creștine și de a contribui la viața comunității.

De la Sf. Scriptură la provocările lumii contemporane

Conținuturile prevăzute pentru examen sunt organizate în mai multe domenii, între care „Hristos – Calea, Adevărul și Viața”, „Comunitatea religioasă – identitate, responsabilitate și bucuria mărturisirii”, „Creștinismul și provocările lumii contemporane” și „Religiile lumii: valori și aspecte specifice”.

În primul domeniu sunt incluse teme precum „Sfânta Scriptură – izvor al Revelației și element de cultură universală”, „Creația ca dar al lui Dumnezeu”, „Iisus Hristos – Lumina lumii și Restauratorul omului”, „Mântuitorul Hristos în Sfânta Evanghelie și viața Bisericii” și „Sfânta Liturghie – izvorul, filantropiei creștine”.

Programa acordă un spațiu distinct și temelor care privesc provocările actuale. Printre acestea se regăsesc „Frumusețea și sacralitatea vieții (elemente de bioetică creștină, armonia dintre Dumnezeu, om și natură)” și „Discernământ și responsabilitate creștină în era digitală (alfabetizarea media – provocări educative, morale și spirituale)”.

Elevii vor avea de pregătit și teme privind raportarea creștinului la știință și la societatea contemporană, precum „Omul – ființă care receptează complementaritate între știință și religie, ipostaze pseudo-religioase și false ale manifestării credinței, forme abuzive ale sincretismului religios”.

Vor învăța despre istoria religiilor

Un alt capitol este dedicat religiilor lumii și modului în care acestea au influențat cultura și civilizația. Sunt prevăzute teme despre religiile Antichității, religiile orientale, religiile monoteiste și „Sacrele și sensurile de inspirație pentru cultura universală”.

Programa include și studiul „Comunităților religioase din țara noastră – particularități și expresii cultural-artistice”, cu referire la „diversitatea religioasă în România; armonia interculturală și interconfesională”.

Totodată, elevii vor studia „Elemente de patrimoniu cultural-religios din România, cuprinse în lista UNESCO”, între exemplele menționate fiind cetățile dacice din Munții Orăștiei, bisericile de lemn din Maramureș, bisericile cu pictură murală din Bucovina, Mănăstirea Hurezi și bisericile fortificate din Transilvania.

„Prin variantele de subiecte elaborate pentru examenul național de bacalaureat se evaluează competențele și conținuturile din prezenta programă, iar baremele de evaluare și de notare prevăd acordarea punctajelor pentru orice modalitate corectă de rezolvare a cerințelor”, se arată în programă.

Examenul de Bacalaureat în anul 2030

Noul Bacalaureat va avea trei probe orale: comunicare în limba română, competențe lingvistice în două limbi străine și competențe digitale, precum și trei probe scrise: limba română, proba specifică profilului și o probă la alegere. La profilul umanist, printre disciplinele care pot fi alese se numără și Religia.

De asemenea, va exista o probă scrisă la o disciplină din profilul complementar. Pentru această probă, elevii de la profilul real pot alege dintre șapte discipline, între care și disciplina Religie. Proba se susține în timpul anului școlar și este evaluată prin calificativul „admis” sau „respins”.

Pentru a obține diploma de bacalaureat, candidații trebuie să obțină calificativul „admis” la proba profilului complementar, să participe la toate probele orale și să obțină cel puțin media 6 la cele trei probe scrise.