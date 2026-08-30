PS Varlaam Ploieșteanul despre Pilda lucrătorilor răi: Via reprezintă lumea întreagă creată de Dumnezeu

Episcopul vicar patriarhal Varlaam Ploieșteanul a oficiat duminică Sfânta Liturghie la Catedrala Patriarhală, unde a explicat învățăturile duhovnicești ale Pildei lucrătorilor răi.

„Această via pe care o sădeşte omul stăpân al casei sale reprezintă în sens general lumea întreagă ca şi creaţie sădită de Dumnezeu”, a subliniat Preasfinția Sa.

Episcopul vicar patriarhal a menționat contextul în care a fost rostită pilda și a arătat ce reprezenta via în cultura poporului ales.

„Pentru a înțelege cât mai bine conținutul acestei parabole, pe care Mântuitorul o rostește în prezența cărturarilor, a fariseilor și a mulțimii de popor, trebuie să precizăm că momentul în care Domnul rostește această pildă se petrece după Intrarea în Ierusalim, cu puțină vreme înainte de arestarea, batjocorirea, condamnarea la moarte, răstignirea și înmormântarea Mântuitorului nostru Iisus Hristos”.

„Via, în cultura poporului ales, în cultura orientală, avea un rol foarte important. Reprezenta un dar al lui Dumnezeu pentru oameni, pentru că rodul viței de vie aducea multă bucurie în viața de familie, în viața socială și era un semn al prosperității și al binecuvântării primite de la Dumnezeu”, a adăugat Preasfinția Sa.

Sfinții Ierarhi Varlaam și Ioan

Preasfinți Sa a evocat viața și activitatea Sfinților Ierarhi Varlaam, Mitropolitul Moldovei, și Ioan de Râșca și Secu.

„Ioan a fost un mare isihast, un mare rugător şi un mare nevoitor care a format credincioși care au dobândit Împărăţia Cerurilor, pentru că viaţa lui ne arată că atunci când era stareț la paraclisul din cetatea Neamţului a avut ca ucenică pe Teodora, fiica armaşului Joldea, care va deveni Sfânta Teodora de la Sihla, lumină a Carpaţilor şi icoană pentru credincioşii din toate timpurile”.

Despre Sfântul Ierarh Varlaam, care este și ocrotitorul Preasfinției Sale, episcopul vicar patriarhal a amintit că în vremea acestuia au fost aduse moaștele Sfintei Parascheva la Iași.

„În 1642, a găzduit la Mănăstirea Trei Ierarhi, în Sala Gotică, Sinodul de la Iași, care a statornicit ca mărturisirea de credință ortodoxă, formulată de un alt sfânt român, Petru Movilă, Mitropolitul Kievului, să fie aprobată ca mărturisire de credință a întregii Ortodoxii, așa cum a fost confirmată ea de Patriarhia Ecumenică, în anul 1643”.

„Troparul îl anunță ca fiind un mare apărător al dreptei credințe, pentru că și‑a păzit cu strășnicie oile duhovnicești cuvântătoare, ca să nu fie răpite de lupii îmbrăcați în piei de oaie”, a adăugat Preasfinția Sa.

Ierarhul a concluzionat că cei doi sfinți români sunt dintre cei cărora Dumnezeu le-a încredințat via pentru a aduce rod.