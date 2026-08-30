PS Varlaam Ploieșteanul își sărbătorește ocrotitorul spiritual

Preasfinţitul Părinte Varlaam Ploieşteanul, Episcop vicar patriarhal şi coordonatorul Centrului de Presă Basilica al Patriarhiei Române, îşi sărbătorește duminică ocrotitorul spiritual, pe Sfântul Ierarh Varlaam, Mitropolitul Moldovei.

Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul s-a născut în data de 28 octombrie 1960 la Știubieni, județul Botoșani, și a primit la botez numele de Vasile.

În anul 1998, s-a închinoviat la Mănăstirea Neamț, iar în 2001 a fost hirotesit arhimandrit.

În 2009, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române l-a ales Episcop vicar patriarhal, cu titulatura Ploieșteanul, fiind hirotonit arhiereu la Catedrala Patriarhală în Duminica dinaintea Nașterii Domnului.

Din 11 martie 2013 este secretar al Sfân­tului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române și secretar al Sinodului Perma­nent.

Studii și carieră academică

Preasfinția Sa este absolvent al Seminarului Teologic de la Mănăstirea Neamț (1977-1982) și al Institu­tului Teologic de Grad Universitar din Bucu­rești (1983-1987).

A urmat cursuri de doctorat la aceeași instituție din Capitală (1987- 1990), cursuri de specializare la Institutul Ecumenic de la Bossey, Elveția (1991- 1992) și un stagiu de specializare la St. Stephen’s College din Oxford, Marea Britanie (2004).

În 2003 a devenit doctor în teologie al Facultății de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae” a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, cu teza: „Spiritualitate și istorie pe teritoriul Româ­niei în epoca bizantină și postbizantină”. L-a avut ca îndrumător științific pe prof. dr. Emilian Popescu.

A predat ca asistent universitar la Facultatea de Teo­logie din Iași (1990-1996), apoi ca lector universitar (1996-2009).

În anul universitar 2008/2009, a susținut o serie de conferințe la Universitatea Cato­lică din Louvain: Le christianisme sur le territoire de la Roumanie jusqu’au V-e siècle, Saint Jean Cassien, fils de l’Eglise Orthodoxe Roumaine et Père de l’Eglise Universelle şi Écrivains théologiens dans la Scythie Mineure (toate în perioada 26 aprilie- 8 mai 2009).

A mai susținut cursuri în Bulgaria, Turcia și SUA și a participat la numeroase simpozioane și congrese internaționale pe teme de spiritualitate răsăriteană.

Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul a semnat numeroase studii, articole și recenzii în volume colective și publicații de specialitate și a coordonat mai multe volume apă­rute la Editurile Patriarhiei Române.

Foto credit: Basilica.ro