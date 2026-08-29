PS Timotei Prahoveanul: Biserica îl cinstește în mod deosebit pe Sf. Ioan Botezătorul pentru fidelitatea față de Mântuitorul

„Biserica îl cinstește în mod deosebit pe Sfântul Ioan Botezătorul pentru fidelitatea lui fără margini față de Mântuitorul”, a spus sâmbătă Episcopul vicar Timotei Prahoveanul al Arhiepiscopiei Bucureștilor, la Catedrala Patriarhală.

Preasfinția Sa a evidențiat smerenia Sfântului Ioan Botezătorul în raport cu Mântuitorul Iisus Hristos, despre care spunea că „Acesta trebuie să crească, iar eu să mă micșorez”.

„Cine dintre oamenii istoriei, cine dintre noi, mai are o asemenea disponibilitate, o asemenea sensibilitate și putere de a-L arăta pe Cel care ridică păcatele lumii și să spună că El nu este vrednic nici măcar cureaua încălțămintei Lui să i-o desfacă?”.

Biserica îl celebrează pe Sfântului Ioan Botezătorul de mai multe ori în decursul anului bisericesc: în fiecare marți, în data de 7 ianuarie, după Botezul Domnului, și în data de 24 iunie când este serbată nașterea Sa. De asemenea, sunt sărbătorite aflările cinstitului său cap.

Ziua cea din urmă a istoriei

Episcopul vicar Timotei Prahoveanul a arătat că cele trei mari sărbători ale lunii august ne duc cu gândul la sfârșitul veacurilor.

„Sărbătoarea aceasta, a Tăierii capului Sfântului Ioan Botezătorul, sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului de la jumătatea lunii august, dar mai ales sărbătoarea Schimbării la față de la începutul lunii august, ne vorbesc despre ziua cea din urmă a istoriei”.

„Toate aceste sărbători ne amintesc de ziua când Domnul Slavei va veni ca să judece vii și morții. Sărbătoarea Tăierii capului Sfântului Ioan Botezătorul ne vorbește despre Cel care venise în lume să vorbească despre lumină”, a adăugat ierarhul.

Sfântul Ioan Botezătorul a avut curajul de a mărturisi lumina Mântuitorului Iisus Hristos până la finalul vieții.

„Un altfel de curaj rămâne ca exemplu, chiar dacă noi nu suntem la înălțimea Lui”, a subliniat Preasfinția Sa.

Exemplul Sfântului Ioan Botezătorul

Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul i-a îndemnat pe credincioși să urmeze exemplul Sfântului Ioan Botezătorul.

„Noi îi închinăm rugăciuni și cântări la slujbele Bisericii, la vecernii, la utrenii, la apolisul slujbelor, arătând că Sfântul Ioan Botezătorul se cuvine a fi cinstit pentru exemplul pe care ni-l oferă nouă”, a subliniat Preasfinția Sa.

„Ne rugăm Sfântului Ioan, Înaintemergătorul și Botezătorul Domnului, să ne ajute nouă tuturor, să fie prieten și rugător pentru noi, așa cum a fost prieten al Mântuitorului Iisus Hristos, să ne arate tuturor drumul spre Lumină”, a încheiat Episcopul vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor.

Foto credit: Basilica.ro