PS Siluan a binecuvântat deschiderea noului an școlar la liceul românesc din Giula

Episcopul Siluan al Ungariei a participat luni la deschiderea noul an școlar la Liceul Românesc „Nicolae Bălcescu” din Giula.

Preasfinția Sa a oficiat o slujbă de Tedeum și a rostit rugăciunile dedicate deschiderii unui nou an școlar. Ierarhul a binecuvântat și clasele unde învață cei peste 445 de tineri români înscriși în anul școlar 2026-2027.

„Este o adevărată bucurie pentru copii, pentru elevi, pentru părinții, pentru bunicii lor și pentru întreaga comunitate românească, pentru că aici este locul în care tânăra generație își însușește primele cunoștințe și, bineînțeles, primește și noțiuni în ceea ce privește identitatea și originea pe care o au, dar și limba română”, a spus Preasfințitul Părinte Siluan.

Între cei care au rostit mesaje de bun-venit, s-au numărat Maria Czegledi, Directorul instituției de învățământ.

„Manifestarea de azi este dedicată celor 445 de elevi, însă, într-un mod foarte adecvat, celor 27 de mici boboci și celor 39 de elevi din clasa a noua, elevii care azi își încep aici activitatea și sperăm că va fi de bun augur”, a spus directoarea liceului.

La festivitatea de deschidere au participat și delegați ai instituțiilor care reprezintă românii din Ungaria.