Altarul unei biserici românești din Italia a fost sfințit de trei ierarhi

Altarul Bisericii „Sfânta Muceniță Pelaghia” a comunității din Montecatini Terme, Italia, a fost sfințit sâmbătă de trei ierarhi. Cu acest prilej, lăcașul de cult a primit și două noi hramuri: „Buna Vestire” și „Sfântul Cuvios Gavriil Georgianul”.

Slujba a fost oficiată de Înaltpreasfințitul Părinte Atanasie, Arhiepiscopul Marii Britanii și Irlandei de Nord, împreună cu Preasfințitul Părinte Siluan, Episcopul Italiei, și Preasfințitul Părinte Maxim Danubianul, Arhiereu vicar al Episcopiei Italiei.

Pregătirea pentru sfințire a început vineri seara, când au fost oficiate Vecernia și rânduiala așezării Sfintelor Moaște în piciorul Sfintei Mese. După slujba de sâmbătă, credincioșii au putut trece prin Sfântul Altar și s-au închinat înaintea Sfintei Mese.

Comunitatea și-a cumpărat propriul lăcaș în 2016

Parohia „Sfânta Muceniță Pelaghia” a fost înființată în 2013 și este păstorită de părintele Matei-Ioan Tulan. Inițial, comunitatea a slujit la demisolul unei biserici catolice, iar în 2016 a achiziționat imobilul de pe Via Volturno, pe care l-a transformat treptat în actualul lăcaș de cult.

Lucrările ample de consolidare și amenajare au început în 2020, iar biserica a fost pictată în 2026. La exterior a fost reprezentat motivul „Coloanei Infinitului” a lui Constantin Brâncuși, ca element de legătură între credință și identitatea culturală românească.

Pentru implicarea în dezvoltarea parohiei, părintele Matei-Ioan Tulan a primit rangul de iconom-stavrofor. Membri și sprijinitori ai comunității au primit, de asemenea, distincții și gramate de apreciere.

Activitate socială și educațională

Misiunea parohiei s-a extins și în localitatea Pescia, unde comunitatea a amenajat într-o fostă școală Centrul Social-Comunitar „Nazareth” și Școala parohială „Mitropolitul Dosoftei al Moldovei”. Centrul este destinat sprijinirii persoanelor aflate în dificultate, iar parohia organizează și activități catehetice, tabere și programe pentru copii și tineri.

În biserica din Montecatini Terme se păstrează și un fragment din moaștele Sfântului Cuvios Gavriil Georgianul, dăruit comunității de vrednicul de pomenire Patriarh Ilia al II-lea al Georgiei.