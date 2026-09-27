Ziua Mondială a Turismului 2026: Reinventare în contextul Inteligenței Artificiale

Tema oficială a Zilei Mondiale a Turismului din 2026 este „Agenda digitală și inteligența artificială pentru reinventarea turismului”.

Turiștii își planifică traseele prin intermediul platformelor digitale și, din ce în ce mai des, apelând la inteligența artificială. Este esențial ca destinațiile să aibă un cuvânt de spus în modelarea acestui proces, transmit reprezentanții Organizației Națiunilor Unite pentru Turism.

„Inteligența Artificială schimbă modul în care călătorii își aleg destinațiile, modul în care funcționează industria și modul în care sunt concepute experiențele de călătorie. Ea poate consolida întreprinderile mici, îmbunătăți serviciile și crea noi oportunități”, afirmă cu acest prilej António Guterres, Secretar General al Organizației Națiunilor Unite (ONU).

„Totuși, dacă nu este controlată, poate canaliza turiștii către aceleași câteva locuri și platforme, lăsând în urmă multe destinații care merită vizitate. Tehnologia trebuie să fie în slujba umanității. Lucrătorii din turism, comunitățile locale și destinațiile emergente trebuie să contribuie la conturarea viitorului.”

ONU propune în acest context investiții în competențe digitale, extinderea accesului la tehnologie și asigurarea faptului că inovația aduce beneficii oamenilor și locurilor care fac posibil turismul.

Istoric

Ziua Mondială a Turismului a fost instituită la a treia sesiune a Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite pentru Turism, organizată la Torremolinos, Spania, în septembrie 1979) și este marcată începând din 1980.

Data a fost aleasă pentru a coincide cu un moment important în istoria turismului mondial: aniversarea adoptării Statutului Organizației Națiunilor Unite pentru Turism (27 septembrie 1970). Ziua marchează încheierea sezonului de vârf al turismului în Emisfera Nordică și începutul sezonului de vârf al turismului în Emisfera Sudică.

Evenimente

Cel mai important eveniment ONU dedicat Zilei Mondiale a Turismului are loc duminică, la San Salvador, Republica El Salvador.

În siajul acestei zile mondiale, la Oradea va avea loc, în perioada 9-10 octombrie 2026, o conferință internațională cu tema: „Inteligența Artificială în educația turistică. Reconceptualizăm învățarea, abilitățile și viitorul sustenabil”. Evenimentul își propune să creeze punți între tezaurul cultural tradițional și tehnologia de ultimă oră.