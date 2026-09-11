Comemorare pentru protopopul martir Aurel Munteanu la Huedin: Iubirea adevărată se dăruiește și se jertfește

„Iubirea adevărată se dăruiește, iubirea se jertfește. Iubirea rămâne credincioasă chiar și atunci când întâlnește nedreptate și ură”, a subliniat joi Episcopul vicar Samuel Bistrițeanul al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului la Huedin, în cadrul manifestărilor dedicate părintelui Aurel Munteanu.

Preasfinția Sa a oficiat Sfânta Liturghie în Biserica „Sfântul Ierarh Nicolae și Înălțarea Domnului”, ctitorită de protopopul martir. Manifestarea comemorativă a marcat împlinirea a 86 de ani de la trecerea sa la cele veșnice.

Jertfa, măsura iubirii

Ierarhul a evidențiat legătura dintre Crucea lui Hristos și chemarea creștinului la viața veșnică: „Dumnezeu Își manifestă iubirea față de oameni prin jertfă”.

„Crucea nu înseamnă înfrângerea lui Iisus Hristos, ci biruința iubirii asupra răului”.

Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul a arătat că mărturisirea credinței presupune fidelitate față de Hristos inclusiv în momentele de încercare: „Pe Cruce, Domnul Hristos a răspuns urii cu iertarea, a răspuns violenței cu blândețea și a răspuns răutății cu iubirea”.

„Creștinismul este o credință a jertfei și a mărturisirii iubirii. A fi creștin înseamnă să rămâi cu Hristos și atunci când este ușor, dar și atunci când este greu”.

„Evanghelia lui Hristos însă nu se termină cu jertfa, ci cu viața. De aceea, Biserica noastră nu privește pe martirii săi cu tristețe, ci îi pomenește cu recunoștință, cu rugăciune și cu nădejdea Învierii”, a mai spus Preasfinția Sa.

Părintele Aurel Munteanu, model de mărturisire

Episcopul vicar a subliniat că protopopul Aurel Munteanu este un exemplu de credință asumată și de slujire a Bisericii și a comunității în vremuri potrivnice.

„Viața lui ne amintește că Evanghelia nu este o carte pe care numai o citim, fie în biserică, fie acasă, ci este un adevăr pe care fiecare creștin trebuie să-l trăiască și să-l întrupeze în viața lui”, a spus ierarhul.

„Părintele protopop Aurel Munteanu a slujit Biserica, poporul și comunitatea din care făcea parte într-o perioadă în care credința creștină ortodoxă și identitatea românească au fost puse la grea încercare. Și atunci când a venit momentul încercării, el a rămas statornic în mijlocul oamenilor săi, a rămas credincios și demn”.

Referindu-se la cinstirea celor care și-au jertfit viața, Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul a explicat că memoria creștină nu urmărește întreținerea resentimentelor, ci păstrarea adevărului și cultivarea rugăciunii: „Protopopul Aurel Munteanu este important pentru noi, pentru felul în care a trăit și pentru ceea ce a mărturisit prin viața și jertfa sa”.

„Biserica noastră Ortodoxă nu caută să cultive ura sau răzbunarea. Doamne ferește-ne de acest lucru. Biserica noastră vrea să cultive memoria, adică amintirea. De asemenea, vrem să cultivăm adevărul și rugăciunea, ca ceea ce s-a întâmplat atunci, în ’40, să nu se mai întâmple niciodată în istorie”.

Rugăciune pentru martirii din Huedin

După Sfânta Liturghie, la mormântul protopopului Aurel Munteanu, aflat în curtea Catedralei Moților, a fost oficiat parastasul pentru acesta, pentru preoteasa Lucreția, plutonierul Gheorghe Nicula și ceilalți martiri români din Huedin.

În cadrul slujbei a fost pomenit Avram Iancu, de la a cărui trecere la cele veșnice s-au împlinit 154 de ani.

Manifestările au continuat cu o procesiune până la sediul Protopopiatului Huedin, unde Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul a binecuvântat o placă omagială din bronz dedicată părintelui Aurel Munteanu.

La momentele comemorative de la Huedin au participat reprezentanți ai autorităților locale, clerici din oraș și numeroși credincioși.

Programul s-a încheiat cu depuneri de coroane și jerbe de flori, alocuțiuni și un moment artistic susținut de Grupul vocal-bărbătesc „Craii Măgurii” din Bucea.

Protopopul martir Aurel Munteanu

Părintele Aurel Munteanu s-a născut în data de 2 mai 1882, la Merghindeal, județul Sibiu. A fost hirotonit preot în 1907 la Valea Drăganului, județul Cluj.

În 1911 a devenit secretar și bibliotecar al Protopopiatului Clujului, iar în 1918 a participat ca delegat la Marea Adunare de la Alba Iulia, susținând Unirea Transilvaniei cu România. În februarie 1923, a fost ales primul protopop de Huedin.

A fost martirizat în ziua de 10 septembrie 1940, la scurt timp după ocuparea nordului Transilvaniei de către Ungaria horthystă în Al Doilea Război Mondial.

Prin Legea nr. 156/2026, promulgată în luna iulie de Președintele României, a fost consacrată memoria protopopului Aurel Munteanu, declarându-l „erou și martir al națiunii române” pentru activitatea sa culturală, națională, socială și ecleziastică.

Totodată, actul normativ instituie Ziua Martirilor Români din Huedin, comemorată anual în data de 10 septembrie.