Programul slujirii ierarhilor în Duminica a 18-a după Rusalii

Membrii Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române vor sluji, în Duminica a 18-a după Rusalii, conform următorului program, transmis de eparhii prin intermediul Radio Trinitas:

Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul României, va participa la Sfânta Liturghie oficiată la Paraclisul istoric „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” al Reședinței Patriarhale.

Înaltpreasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei, va sluji, împreună cu Preasfințitul Părinte Ignatie, Episcopul Hușilor, și cu Preasfințitul Părinte Macarie, Episcopul Europei de Nord, la Biserica „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” din Bârlad, județul Vaslui.

Înaltpreasfințitul Părinte Laurențiu, Mitropolitul Ardealului, va sluji la Biserica „Nașterea Maicii Domnului” și „Sf. Ierarh Andrei, Mitropolitul Transilvaniei” din Parohia Păuca, județul Sibiu.

Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, va sluji la Biserica Posmuș, județul Bistrița-Năsăud.

Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Mitropolitul Olteniei, va sluji la Parohia Piscuri Noi, județul Dolj.

Înaltpreasfințitul Părinte Ioan, Mitropolitul Banatului, va sluji la Parohia Timișoara Plopi din Timișoara.

Înaltpreasfințitul Părinte Antonie, Mitropolitul Basarabiei și Exarhul Plaiurilor, va sluji la Parohia „Sfinții Martiri Brâncoveni” din orașul Codru, municipiul Chișinău, Republica Moldova.

Înaltpreasfințitul Părinte Iosif, Mitropolitul Europei Occidentale și Meridionale, va sluji, împreună cu Preasfințitul Părinte Nestor, Episcopul Devei și Hunedoarei, cu Preasfințitul Părinte Nicodim, Episcopul Severinului și Strehaiei, cu Preasfințitul Părinte Andrei, Episcopul Covasnei și Harghitei, cu Preasfințitul Părinte Visarion, Episcopul Tulcii, cu Preasfințitul Părinte Siluan, Episcopul Ungariei, cu Preasfințitul Părinte Siluan, Episcopul Italiei, și cu Preasfințitul Părinte Gherontie Hunedoreanul, Arhiereu vicar al Episcopiei Devei și Hunedoarei, la Biserica „Duminica Tuturor Sfinților” din municipiul Hunedoara.

Înaltpreasfințitul Părinte Serafim, Mitropolitul Germaniei, Europei Centrale și de Nord, va sluji la Biserica „Învierea Domnului” din Mannheim, Germania.

Înaltpreasfințitul Părinte Nicolae, Mitropolitul celor două Americi, va sluji la Biserica „Sfânta Maria” din Dacula, statul american Georgia.

Înaltpreasfințitul Părinte Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, va sluji la Mănăstirea „Acoperământul Maicii Domnului” din Călugăreni, județul Constanța.

Înaltpreasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, va sluji la Catedrala Arhiepiscopală din Suceava.

Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Alba Iuliei, va sluji la Parohia Ohaba, județul Alba.

Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, va sluji la Catedrala Arhiepiscopală din Râmnicu Vâlcea împreună cu Înaltpreasfințitul Părinte Teodor, Mitropolit de Akhaltzike și Tao Klarjeti (Biserica Ortodoxă a Georgiei).

Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, va sluji la Paraclisul Reședinței Arhiepiscopale din Roman.

Înaltpreasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Argeșului și Muscelului, va sluji la Schitul „Sf. M. Mc. Pantelimon” de pe Transfăgărășan.

Înaltpreasfințitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, va sluji la Catedrala Arhiepiscopală din Galați.

Înaltpreasfințitul Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului, va sluji la Parohia Arad Șega 1, județul Arad.

Înaltpreasfințitul Părinte Atanasie, Arhiepiscopul Marii Britanii și Irlandei de Nord, va sluji, împreună cu Preasfințitul Părinte Benedict, Episcopul Sălajului, la Parohia „Sf. Proroc Ilie Tesviteanul” din Verona, Italia.

Preasfințitul Părinte Lucian, Episcopul Caransebeșului, va sluji la Parohia Dalboșeț, județul Caraș-Severin.

Preasfințitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, va sluji la Biserica „Sf. M. Mc. Dimitrie” din Oradea.

Preasfințitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului, va sluji la Parohia Cavnic 1, județul Maramureș.

Preasfințitul Părinte Veniamin, Episcopul Basarabiei de Sud, va sluji la Paraclisul „Învierea Domnului” din Cahul, Republica Moldova.

Preasfințitul Părinte Vincențiu, Episcopul Sloboziei și Călărașilor, va sluji la Parohia „Sf. Ier. Nicolae” din Oltenița, județul Călărași.

Preasfințitul Părinte Galaction, Episcopul Alexandriei și Teleormanului, va sluji la Parohia Peretu 3, județul Teleorman.

Preasfințitul Părinte Sebastian, Episcopul Slatinei și Romanaților, va sluji la Parohia Cârlogani, județul Olt.

Preasfințitul Părinte Ieronim, Episcopul Daciei Felix, va sluji la Catedrala Episcopală din Vârșeț, Serbia.

Preasfințitul Părinte Timotei, Episcopul Spaniei și Portugaliei, va sluji la Parohia „Acoperământul Maicii Domnului” din Elche, Spania.

Preasfințitul Părinte Mihail, Episcopul Australiei și Noii Zeelande, va sluji, împreună cu Preasfințitul Părinte Iachint de Pacific, Arhiereu vicar al Episcopiei Australiei și Noii Zeelande, la Mănăstirea „Izvorul Tămăduirii” – Reședința Episcopală din Melbourne, Australia.

Preasfințitul Părinte Ioan Casian, Episcopul Canadei, va sluji la Catedrala „Sfântul Gheorghe” din Saint-Hubert, Québec, Canada.

Preasfințitul Părinte Nectarie, Episcopul Irlandei și Islandei, va sluji la Parohia „Buna Vestire” și „Duminica Sfinților Români” din Dublin, Irlanda.

Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop vicar patriarhal, va sluji la Mănăstirea Antim din Capitală.

Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul, Episcop vicar patriarhal, va sluji la biserica Filiei Creața a Parohiei Gagu din județul Ilfov.

Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, va sluji la Biserica „Sfânta Parascheva” din Valea Cricovului, județul Prahova.

Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, va sluji la Parohia „Sfântul Mare Mucenic Dimitrie” – Buimăceni, comuna Albești, județul Botoșani.

Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, va sluji la Parohia Perișor, județul Bistrița-Năsăud.

Preasfințitul Părinte Paisie Lugojanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Timișoarei, va sluji la Parohia Checea Română, județul Timiș.

Preasfințitul Părinte Nectarie de Bogdania, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Chișinăului, va sluji la Paraclisul Mitropolitan „Sf. Ioan Teologul” din municipiul Chișinău, Republica Moldova.

Preasfințitul Părinte Sofian Brașoveanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Germaniei, Austriei și Luxemburgului, va sluji la Biserica „Buna Vestire” din Dresden, Germania.

Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, va sluji la Mănăstirea Sf. Nicolae, Leucușești, județul Suceava.

Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, va sluji la Parohia Icuşești, protopopiatul Roman, județul Neamț.

Preasfințitul Părinte Timotei Sătmăreanul, Arhiereu vicar al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului, va sluji la Parohia Mădăras, județul Satu Mare.

Preasfințitul Părinte Teofil de Iberia, Arhiereu vicar al Episcopiei Spaniei și Portugaliei, va sluji la Parohia „Sfântul Voievod Neagoe Basarab” din Huelva, Spania.

Preasfințitul Părinte Maxim Danubianul, Arhiereu vicar al Episcopiei Italiei, va sluji la Parohia „Sfântul Sfințit Mucenic Haralambie” din Legnago, Italia.