Muzeul Național de Artă al României a găzduit o sesiune de comunicări științifice dedicate artei medievale și premoderne

Istorici de artă, specialiști în domeniul arhitecturii, muzeografi, lingviști, istorici, clerici, teologi și cercetători din țară și din străinătate au participat, în perioada 24-25 septembrie, la sesiunea de comunicări științifice „Date noi în cercetarea artei medievale și premoderne din România”, organizată de Muzeul Național de Artă al României și Institutul de Istoria Artei „George Oprescu” al Academiei Române.

Găzduită de Muzeul Național de Artă al României, manifestarea științifică s-a desfășurat în format hibrid, aducând mărturii și analize despre manuscrise medievale, edificii, obiecte de cult, tezaure și obiecte prețioase, icoane și documente.

Faptul că evenimentul a ajuns la a 22-a ediție anuală denotă temeinicia Sectorului de artă medievală și premodernă al Institutului de Istorie a Artei „George Oprescu”, a declarat, pentru Trinitas TV, Adrian Silviu Ionescu, directorul acestei instituții.

„Anul acesta și anii trecuți au fost chiar conferințe internaționale. Este o tradiție ca studiile medievale să fie duse la cel mai înalt nivel încă de la fondarea Institutului de Istorie a Artei, în 1949, când era compus din două secțiuni, Secția de artă medievală și Secția de artă modernă”, a precizat Adrian Silviu Ionescu.

Patrimoniul, un tezaur fragil

„În primul rând este vorba despre cultură în general și am văzut în ultimii ani cât de importantă este cultura”, a spus și Iuliana Dumitrașcu, muzeograf la Muzeul Național de Artă al României.

„Iar în ceea ce privește domeniul muzeal și arta medievală și premodernă, cu ultimele furturi care s-au întâmplat în Europa, am văzut cât de fragil este patrimoniul și, de aceea, este important să-l cunoaștem cât mai bine.”

Cercetările au vizat și numeroase elemente de artă religioasă creștin-ortodoxă din perioada medievală, respectiv din cea premodernă.

„Este sesiunea anuală a Institutului de Istoria Artei „George Oprescu” al Academiei Române, în care cercetătorii reuniți prezintă, adună, ceea ce au reușit să adune, să cerceteze ca informații noi și relevante în câmpul artei vechi medievale românești în context balcanic, sud-est european”, a explicat pentru Trinitas TV Monahia Atanasia Văetiși, membră în Comisia de Pictură Bisericească a Patriarhiei Române.

„Într-un an de la precedenta întâlnire s-au adunat date noi, informații noi, au fost valorificate contexte bibliografice noi și toate au fost puse în valoare în aceste prezentări foarte diverse.”

Sesiunea de comunicări științifice a adus în atenția publicului importanța conservării patrimoniului cultural și artistic.